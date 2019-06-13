Audio Research CD9SE　膽管CD機音色超暖

嫌傳統CD機音色太冰冷生硬，可考慮Audio Research最新推出的CD機CD9SE，模擬音訊部分引進了膽管，備有4支6H30膽管，配合整流用的6550W及6H30膽管，令音色比一般CD機更為溫暖圓潤，聽人聲特別舒服。除了一般CD播放外，更支援DAC解碼，設有4組數碼輸入，包括USB、AES/EBU、RCA及Toslink，所有輸入均支援24bit/192kHz高分析傳輸，無論接駁串流播放器、CD轉盤及電腦播歌都非常方便，同時設有數碼輸出插口，供用家可以選擇另駁解碼器，接駁上極之靈活自由。



為了達致最穩定的讀碟，CD9SE採用了頂置式碟盤設計，機頂上設有滑蓋，只要拉開就會發現碟盤，將CD放入去就可以播歌，碟盤周圍由金屬層包圍着，比起傳統的吸入式或彈出式，能帶來更穩定防震的讀碟，同時為了突出平時忽略了的音色細節，採用了24bit解碼晶片，加上雙振盪器，一個用於處理44.1、88.2、176.4音訊，另一個專門負責48、96、192kHz音訊，有效杜絕音訊內的雜訊，而且用家更能因應音樂風格及聽歌習慣，而揀選數碼濾波模式，備有Slow及Fast兩款，充分考慮了音響迷的實際需要。