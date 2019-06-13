2百有找！　彩芒小米手環4　20日續航

可算是智能手帶界性價比最高的小米手環系列，早前正式發布新一代產品小米手環4。今代最大進步就係改用0.95吋AMOLED彩色屏幕，表面由2.5D防刮强化玻璃覆蓋。而且屏幕可視區域增加39.9%，令可顯示字數比上代多21字；加上解像度提升2倍，睇得更清晰。此外，手環亦加入錶盤主題功能，提供77款彩色錶盤主題，配合5款配色的錶帶，配搭更多元化。



功能方面，支援50米防水及內置6軸感應器，可以識別不同的運動姿態，備有室內跑、鍛煉、游泳、單行、健走、戶外跑6個運動模式。而新增游泳模式可以識別泳姿，包括自由式、蛙式、蝶式背泳或混合泳，並追蹤12項游泳數據，例如時間、划手次數、划水率等，夏天去游水最啱用！手環支援語音助手小愛同學，可以透過小愛同學尋找手機或控制手機切換音樂、查天氣、遙控控制家電等。



小米手環4提供標準版及NFC版，前早續航力達20日，定價169人民幣；後者對應支付寶等付款功能，續航力稍降至15日，定價229人民幣，6月14日正式開賣。



順帶一提，小米手環4亦推出復仇者聯盟系列限量版，除了手環機芯及錶帶外，同時附送2條復仇者主題錶帶、復仇者金屬牌及收藏證書，售349人民幣。