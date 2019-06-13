決性11點：今時今日　脫星難搵食

【性愛娃娃搶飯碗】

今時今日做脫星，唔單止要同性愛機械人鬥，連性愛娃娃都要分一杯羹，咁你話脫星邊有得鬥吖？本來性愛娃娃嘅市場係針對一班使得起錢嘅客人買返屋企玩，但係最近有一個叫「Doll Banger」網站崛起，改變咗整個玩具界。據成人新聞網表示，係由兩位資深情趣用品店老闆Jeffrey Dillon及Calvin Taunton創辦，佢哋見網民對性愛娃娃深感興趣，於是萌生將性愛娃娃當成脫星拍攝4K畫質動作片，老闆做男優，更以用家角度分享感受添！

最初佢哋只係諗住讓觀眾更易接受及深入了解性愛娃娃嘅玩法，點知網民當正鹹網咁追看，結果順理成章，娃娃變脫星，連光頭老闆都爆紅埋，索性做收費網站。兩位「男優老闆」落場獻技之餘，仲講埋點玩最過癮，兼會教埋你點保養，買完唔識玩仲可以上網問，服務照顧周到，你話依家脫星點同佢哋鬥呀！



【愈嚟愈難撈】

此外，據成人新聞網站報道，有研究中心嘅人員已經設計出一套新技術，令影片製作程式Deepfakes達到以假亂真嘅效果，所以大家都預計到「AI換臉色情電影」將會愈嚟愈普及。咁四仔界擔心啲乜呢？當然係錢啦，因為愛情動作片向來有價有市，家陣一套軟件就可以「全民DIY」，將來仲邊有人畀錢睇呢！其次係色情演員更加擔心，皆因技術發展太快，未來色情界唔需要樣靚偈正嘅脫星，求其搵對男女拍片，再後期製作出一部「完美四仔」，到時真係你肯剝肯砌都冇人要呀，難怪唔少脫星都呻愈嚟愈難撈！