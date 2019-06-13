【深夜字聊】外籍男友尺寸驚人　中女吃不消

Q：我今年55歲，女性，移民前已失婚多年，今年初有了第二春，是一位體型魁梧的外國男友，和我年齡相若。誠惶誠恐之下，關係發展愈來愈深，對於我這個十年八載沒有性生活的獨身女子來講，性愛自然成為了挑戰。問題是每次性愛後，陰道都有少許見紅，同時感到赤痛，至今大約十幾次都是這樣。因為有使用安全套，所以我才放心繼續，雖然有損痛但相信不會受感染。請問見紅跟陰莖粗壯有關係嗎？他的尺碼大約是勃起6吋多，充血後粗如女性手腕，有前戲和陰道口濕潤，我千叮萬囑他動作要慢，請問如何解決？我的經期準確，相信未到更年期。



方小姐



A：恭喜你覓得愛情！陰道壁具有彈性，理論上可容納雄偉之物，不過先決條件是需有足夠的性分泌作潤滑。若天然的性分泌不足，當陰莖強而有力地挺入陰道的時候，陰道前端至陰道口位置則最容易撕裂受傷而事後流血，使女性赤痛不適，嚴重者患陰道炎症。



女性性分泌與生理周期和年齡因素有着密切關係。在生理周期循環變化方面，性分泌有明顯的多寡之別，如正值排卵期時，陰道分泌充足；而在月經剛完時，陰道分泌則大減。過性生活的女性通常較有經驗分辨於在不同日子做愛，性分泌是否足夠。你可嘗試回想，與男朋友做愛的日子是不是遇上性分泌不足的日子。



在年齡階段方面，女性如察覺持續地出現陰道乾涸和性交疼痛，便需留意這是體內兩種由卵巢製造的女性賀爾蒙包括雌激素(Estrogen)和黃體酮(Progesterone)的水平下降或不穩，因而導致天然潤滑分泌量不足，未能保持陰道濕潤。女性賀爾蒙於進入更年期前已開始漸次遞減，如有徵狀應找婦科醫生進行測試，評估性分泌情況，經由醫生處方藥物直接改善問題。



陰道受傷流血的主因是性分泌不足，性器官充血龐大加劇了問題。女性可為自己準備水溶性潤滑劑作為性愛輔助品，可紓緩性交引發的陰道不適問題。在性愛前徹底洗手消毒，用手指拈出潤滑劑，溫柔地塗抹到陰道，不只塗陰道口，還要塗進陰道內部以得到最佳潤滑效果。伴侶雙方透過前戲和愛撫以增強性亢奮感和促進體內流出更多的天然分泌，亦是很好的方法。



李偉儀