三界五行：心靈都要排毒？

潮流興排毒，然而，排毒並非甚麽新生事物。



公元64年，漢明帝夢見身高六丈，頭頂以至全身都綻放金光的巨人由西方而來，在王宮飛騰。醒後，與大臣講及此夢，博士傅毅說，此乃西天的佛祖。漢明帝派蔡音、秦景到西域恭迎佛像、佛經、高僧來華，並在首都洛陽興建白馬寺，翻譯了第一部漢語佛經；隨後，佛家與中國傳統的道家、儒家成為國人修行的智慧。佛家智慧認為人類有貪、瞋、癡、慢、疑，心中有這五種毒，必妨礙修行，不能修成正果，只會造成惡業。



禪修是心靈排毒，心靈排毒只需三招——戒、定、慧。當然這三招難學也難精，不可速成也沒有捷徑，正所謂苦海無涯，唯勤是岸。就等於在現實生活中，要在體內積存毒素非常容易，大吃大喝，暴飲暴食，捱更抵夜，懶做運動，血壓高、血糖高、血脂高、尿酸高……甚至腫瘤不請自來，要排毒，要把這些麻煩友趕出體外，非常艱難。



淨土法門指出，貪、瞋、癡、慢、疑是一切病因。也就是說，這五毒不僅是精神領域的意識形態，而是真真正正與醫學、科學有關。根據密宗五方佛的法則，貪，入肺經，五行屬金，由阿彌陀佛主管；瞋，入肝經，五行屬木，由不動如來佛主管；癡，入脾經，五行屬土，由大日如來佛主管；慢，入心經，五行屬火，由寶生如來佛主管；疑，入腎經，五行屬水，由不空成就佛主管。這五行屬性，與《黃帝內經》脗合。（待續）



方向宇