FoodieCurly鬈毛妹：可愛塘鵝餵食Show

當我來到Charis Seafoods後面的沙灘時，第一個感覺是：這是人間天堂嗎？蔚藍的天空，偌大的沙灘，塘鵝在海裏，海鷗在天上，還有在玩水的孩子，大家各就各位，自得其樂！



來Charis Seafoods吃海鮮，海鮮並不是重點，雖然這裏有很多凍海鮮和炸魚薯條出售，但這裏的重點是——餐廳後面的野生塘鵝！



一大群的塘鵝在海上暢泳，又大又尖的嘴巴，圓碌碌黃色的眼睛，還綑了黑色眼線，好可愛！我站在岸邊，牠們竟然完全不怕人，像列隊般走了上岸，這是因為牠們正在等待13:30的餵食時間，可是沒有手錶，所以久不久上來一下吧！塘鵝先生小姐們就在遊客身邊走過，大家可以與牠們零距離接觸！



原來每天中午，Charis Seafoods都會將不值錢的魚頭和魚骨等「下欄貨」來餵塘鵝，靚仔職員就像一個指揮家，將魚拋到哪裏，塘鵝的頭就伸到哪裏，最後他還會將幾塊魚留給在旁圍觀的遊客，讓大家感受一下餵塘鵝的樂趣！



說回Charis Seafood的食品，餐廳分為兩邊，一端賣凍海鮮，另一端賣炸魚薯條，我們點了生蠔，一盤12隻，可以選較便宜的Tasmanian Pacific Oysters (AUD24.9)，我們則要了較大隻的Sydney Rock Oysters (AUD26.9)，之前在香港一直沒膽嘗試生蠔，現於澳洲都豁出去了，因為實在新鮮甜美，Sydney Rock邊位爽口，中間creamy，很值得推介。



之後我們還買了一份fish and chips，炸魚薯條可是這裏的招牌貨！我們點了差不多是最便宜的Dory & Chips套餐 (AUD13.9)，外層酥脆，裏面厚肉又鮮味，必點，當然啦，否則塘鵝明天就沒有飯開了，哈哈！



Charis Seafoods

地址：371 Marine Pde, Gold Coast, Queensland 4215

網站：http://www.charisseafood.com.au

營業時間：每天07:00 - 19:00

塘鵝餵食時間：每天13:30



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