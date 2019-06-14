美而不貴輕婚紗　化身摩登新娘

對於準新娘子，一件漂亮的婚紗比任何事都重要。時代不同，近年隨着婚禮儀式趨向簡約，婚紗的流行趨勢亦大不同，唔少女生都捨棄那些宮廷式大拖尾公主裙，而穿上近年愈來愈流行的「輕婚紗」。英倫時尚品牌Whistles和Phase Eight均有推出自家設計的輕婚紗，沒有傳統婚紗的誇張華麗和多餘裝飾，着重簡單利落的線條美，簡約、輕盈的設計一樣可以優雅迷人，最重要是性價比高，美而不貴。



雖然輕婚紗的風格以簡約輕盈為主，但設計上也不乏傳統婚紗的必備元素，如喱士、刺繡、珠飾和皺褶，並加入時下流行細節剪裁，打造清新、富現代感又時尚的婚紗。今季Whistles為婚紗系列加入3款新設計，Adelaide希臘女神單肩修身長裙，既典雅又富仙氣；Ariane套裝禮服的焦點是背部性感剪裁，加上精緻的扇形喱士，展現迷人復古韻味 ；Annie雙排扣西裝禮服，剛柔並重，最適合愛打破傳統的新娘子。



至於以晚裝裙聞名的PHASE EIGHT，設計師就利用柔軟而流暢的剪裁輪廓，在質感與細節之間注入復古格調，營造出淡淡飄逸的優雅感，為這一系列帶來現代感。整個系列包攬韻味洋溢的傳統喱士長裙、甜美的短傘裙和別具個性的連身褲款，無論簡約唯美、典雅大方，抑或隨性動人，每件嫁衣都經過精心設計和訂製，打造出不同風格的理想婚紗，迎合每一位新娘的獨特個性。