本周車展：父親節禮遇
2019年06月14日 17:30
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本周車展：父親節禮遇
Maserati
日期：6月15~16日（星期六及日）
時間：10:00am~8:00pm
地點：九龍塘又一城LG2層
推介：2019 Levante升級版可享最高HK$24萬禮遇或全期免息供款計劃；其他指定型號亦可享限定優惠。
Nissan
日期：6月15~16日（星期六及日）
時間：11:00am~9:00pm
地點：屯門市廣場一樓中央廣場三、四區
推介：車系包括Leaf、Evalia五或七座純電動e-MPV、Serena、Qashqai、Note等，售價HK$158,850起。
Subaru
日期：6月16日（星期日）
時間：11:00am~6:00pm
地點：元朗錦綉花園大道B24A
推介：父親節試駕日展出大熱型號XV，僅售$199,800起；同場Forester只售HK$299,800。
Audi
日期：6月15~16日（星期六及日）
時間：11:00am~8:00pm
地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場
推介：110周年慶典車展包括A3、A4、A5 Sportback、Q2 、Q5、Q7、SQ5 及RS 3 Sportback等，出車享父親節禮遇。