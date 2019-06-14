本周車展：父親節禮遇

Maserati

日期：6月15~16日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍塘又一城LG2層

推介：2019 Levante升級版可享最高HK$24萬禮遇或全期免息供款計劃；其他指定型號亦可享限定優惠。



Nissan

日期：6月15~16日（星期六及日）

時間：11:00am~9:00pm

地點：屯門市廣場一樓中央廣場三、四區

推介：車系包括Leaf、Evalia五或七座純電動e-MPV、Serena、Qashqai、Note等，售價HK$158,850起。



Subaru

日期：6月16日（星期日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：元朗錦綉花園大道B24A

推介：父親節試駕日展出大熱型號XV，僅售$199,800起；同場Forester只售HK$299,800。



Audi

日期：6月15~16日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場

推介：110周年慶典車展包括A3、A4、A5 Sportback、Q2 、Q5、Q7、SQ5 及RS 3 Sportback等，出車享父親節禮遇。