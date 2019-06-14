初音陪打機　鼠墊2連擊

初音未來這位日本虛擬歌姬由登場至今人氣不減，合作品牌多不勝數，Tt eSPORTS是其中之一，繼去年合作出過電競鍵盤後，今年再聯乘推出多款滑鼠墊。



代理Basco一口氣引入了其中2款，一款型號為「DRACONEM RGB Hatsune Miku」，採用硬板設計，表面印有大大個初音圖案，並配以RGB炫光側邊燈，玩家可自定個人背光效果、顏色、速度及亮度，初音粉看到一定瘋掉！滑鼠墊長355mm，闊255mm、厚4mm，尺寸重量剛剛好。底部是高防滑系數矽膠物料，表面則是特殊優化半粗質布面，既不易移位，又能提升滑鼠感測器的反饋速度。



另一款是「DASHER Extended SnowMiku」，長900mm、闊400mm，是一塊大型鍵盤滑鼠兩用布墊。近手抌位印有10年間雪初音的不同樣貌，可以邊打機邊回顧偶像變化，為忠粉而設！鼠墊厚4mm，當中減壓設計有助降低遊戲後手腕的疲勞度，同時4邊經過特殊縫邊處理，有效防止邊緣脫落及捲曲等問題，適合長期「作戰」之用。唯一缺點是外形偏大，電腦枱唔夠大就未必擺到。

