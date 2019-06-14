生活夜校：多倫多速龍冷知識　點解叫速龍？

多倫多速龍以弱勝強，力壓強權勇士，成為今屆NBA總冠軍，相信令不少人跌破眼鏡！速龍歷史不算長，是NBA最年輕的球隊之一，由於地處加拿大，相信留意的人並不多，今天便跟大家分享一些速龍的冷知識！



【為甚麼球隊取名速龍？】

多倫多速龍隊誕生於1995年，在參賽前一年，球隊舉行了命名比賽，剛巧在1993年，史匹堡的電影《侏羅紀公園》叫好叫座，人人都認識有一種恐龍叫速龍，英文為Velociraptor，而簡稱正是Raptor，這種恐龍兇猛、速度快、彈跳力高，正好與籃球比賽的要求脗合，於是最終「速龍」這個名稱便成功脫穎而出了。

順帶一提，部分華文傳媒將Raptors譯作「暴龍」，應是錯譯，暴龍名為Tyrannosaurus rex），體型比速龍巨大得多，但與此同時速度又比速龍遜色，在愈來愈講求速度和爆發力的NBA世界，速龍這名字明顯比暴龍合適！



【為何加拿大球隊會參加美國「國家」聯賽？】

多倫多速龍是加拿大球隊，但卻參加美國的「國家聯賽」，在部分人眼中簡直匪夷所思，但在北美洲卻並不罕見，美加兩個關係密切，兩國國民過境十分方便，多倫多與美國多個大城市，例如紐約、克里夫蘭、底特律也相距不遠，最重要是當地人不會一見到「國家」二字便聯想到主權國之類。對加拿大來說，能夠參與市場大得多的美國聯賽，自然有利球隊發展，對美國來說，多倫多是北美第五大城市，能夠把本國的聯賽擴至加拿大，也有利市場擴展。

其實除了NBA，美國的棒球大聯盟及冰球聯盟也有加拿大的球隊，加拿大藍鳥隊（Toronto Blue Jays）早在九十年代便曾兩奪棒球大聯盟冠軍。



【誰是Air Canada？】

雖然多倫多速龍是加拿大球隊，但由於NBA球員沒有本地球員及外援的限制，因此速龍大部分球員都不是加拿大人，李安納固然是美國人，而在李安納之前，速龍隊史上最著名的球星卡特（Vince Carter）也是美國人，更曾替美國贏得奧運金牌，不過加拿大人並不介意他不是「自己人」，反而視他為球隊的代表性人物！由於他彈跳力驚人，可說佐敦之後第一人，因此當地球迷及傳媒便為他取了一個綽號叫Air Canada。

說到加拿大球員，史上最著名的相信就是拿殊（Steve Nash），而他也是唯一奪得MVP的加拿大球員，不過，他從來沒有效力過速龍隊。