【玄之又玄】額高顴高　易嫁外國人

台灣第一名模林志玲閃嫁日本組合EXILE成員Akira，成為娛圈熱話，更有台灣玄學家稱二人的結合是「宿世姻緣」，真係信不信由你！

不過，一個女生是否容易發展異地戀，甚至嫁給外國人，原來可以面相分析略知一二，仍在等待真命天子出現的女生們，不妨照着鏡子，看看自己的Mr. Right有沒有機會是外國人吧！



【嫁老外面相6大特徵】

1.額高飽滿

代表此人的性格不喜歡受束縛，加上驛馬運強，適合到異地發展，下嫁外國人的機會亦較高。若前額髮線中央呈一尖嘴形，俗稱「美人啄」（屬M字額的一種），這類女生多為好勝好奇之輩，少年時期容易離鄉別井，遠嫁他方的機會率也較高！



2.兩顴凸起

輪廓分明，近似外國人，代表有主見，較易跟外國男生發展戀情。就算這特徵被視為剋夫相，只要是與外國人結婚，往往能如魚得水。



3.面形尖削

腮骨闊代表性格外向，加上面形尖削呈三角形，很容易結交外國男生，而且適應力很強，即使嫁到外國，重新展開新生活都不成問題。



4.眉闊眼細

兩眉開闊，距離多於兩隻手指，代表思想開放，容易接受異地情緣；若兩眼開闊，代表容易結識來自外國的異性；要是眼細細加上單眼皮（即所謂「鳳眼」），對外國人而言，更有一種吸引力，很大機會能修成正果。



5.山根低陷

鼻扁扁，山根 （即鼻樑）低陷的女生，遠嫁他鄉的機會較高。若鼻樑有節， 另一半有機會是外地人。



6. 口大善言

口大，代表敢於表達自己的想法與感受，容易與人建立良好關係，就算用外語跟外國人溝通也不會有問題，所以嫁到外國的機會亦會較高。