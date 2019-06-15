DSE考生留意！升學資訊開放日

話咁快，DSE就快放榜，又是搜集最Update升學資料的時候！



香港中文大學專業進修學院於今日（6月15日）在將軍澳教學中心舉行｢升學資訊．開放日｣，其中的「與青年人同行：學業路上的生涯規劃」家長講座，有助家長了解如何與子女同行，協助他們面對升學選科等焦慮和困惑，一起規劃不一樣的生涯。想了解最新升學資訊，則不容錯過高級文憑課程及基礎教育文憑課程講座、不同主題的專題講座與工作坊（包括「日本傳統服飾文化工作坊」、「韓國文化工作坊」、「應用翻譯與英文工作坊：面試全攻略」、「幼兒教育：DIY手偶故事工作坊」、「旅遊及酒店業明日之星是怎樣煉成的」等），以及由講師解答的課程諮詢，好讓學生更清楚了解自己的學習興趣，作出最適當的升學選擇。今天亦設即場報名面試，學生有機會即時取得「有條件取錄」，安心等待放榜。歡迎應屆DSE考生、毅進文憑學生、家長等人士參加。部分活動需報名留座。



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