街市學堂之斑魚點分野生同養殖

香港人出名鍾意食海鮮，其中肉質嫩滑又富彈性的斑魚，就最受歡迎，但每次去到街市海鮮檔，最怕就是將養斑當成海斑，不單止價錢相差一大截，就連味道口感亦好不同。最近行開大圍一個街市的魚檔，負責人就指，要分辨海斑或養斑，首先要先認識不同斑魚的種類。聽魚檔負責人謂，以沙巴斑為例，就屬於養殖品種，當中又分為內地沙巴斑及台灣沙巴斑。兩者其實看起來很相似，但只要細心觀察就會發現，雖然魚身都有不規則的斑點及紋理，但台灣沙巴斑的顏色黑白分明，肉質也比內地的沙巴斑幼嫩，價錢約比內地的貴3分1。



至於黃皮老虎斑，絕對稱得上是斑魚中的極品，海斑與養斑的價錢相差至少6、7倍。以黃皮老虎海斑為例，魚肉滑溜清甜，表皮呈好像珊瑚般的圓點，顏色亮麗有光澤。而在魚排養殖的黃皮老虎斑，色澤明顯灰沉，而圓點亦比較雜亂。此外，至於其他海斑還有好易認得的紅東星斑，魚身呈嫣紅色，並有很小的藍點，魚頭比較寬，魚肉出名又鮮又甜。最後就介紹一下杉斑，又名海杉，身上有好多圓點及褐色斑點，魚身光滑，魚眼呈淺綠色，肉質結實有彈性，價錢比東星及老虎斑便宜，性價比高。