三界五行：萬惡根源由貪起

貪，是佛家要戒除的第一毒，可以說是一切的禍源。世界大戰是發動戰爭的人貪天下為己有；竊國大盜目的就是貪權貪利；貿易戰的始作俑者，就是貪得無厭，為掠奪利益而背信棄義；這些人，為求滿足一己的貪念，傷天害理，不擇手段。不過，回顧歷史，所有中了貪毒的人，都是以損人開始，害己告終。發動世界大戰的戰犯，結果都是「衰收尾」，惡有惡報。那些瀆職的貪官，也難逃法網。



任何人由有意識開始，就有貪念。小朋友喜歡食的雪糕，食了一杯仍想食第二杯；喜歡玩的毛公仔，買了一個又一個；貪玩遊戲機成了癮，會染上世衞組織也感到頭痛的毛病；晚上貪玩不願睡覺，早上貪睡不願起床……家長如果不及時加以糾正，把這些看似微不足道的小貪念杜絕於萌芽狀態，很可能習慣成自然，自然就變當然，長大後，更容易犯其他貪，即使這些貪，未必發展到違法亂紀，傷天害理的地步，但也對自己、對家庭有害無益。例如貪吃會食出病；貪杯一定傷身，醉駕更害人害己；貪口爽，可能招來殺身之禍；貪過癮，可能沉迷不良嗜好。



日本近年興起的「斷捨離」，就是糾正貪念，斷去購買非必需物品的念頭；捨棄身上、家中沒用的物品；離棄對物質的迷戀。這三步曲，雖然未能徹底戒除貪毒之心，但起碼可以過比較簡約的健康生活，如果作為一個契機，覺今是而昨非，進一步修養自己身心，受益匪淺。



方向宇