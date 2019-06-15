果粉聚焦：仿Apple Park設計　Apple台北新店開幕

以後果粉去台北，又多個朝聖點，皆因Apple全新零售店「信義A13」於今日（6月15日，星期六）在信義區開幕。新店是Apple繼兩年前的台北101店後，第2間於當地的Apple Store，整體設計參考了美國Apple Park的訪客中心（Visitor Center），也就是第2代Apple Store的設計風格。屋頂以碳纖維物料打造，靠石躉支撐，周圍全是落地大玻璃以增加採光度。同時店外到處是大理石地台，周圍又種有大量樹木，寫意空間跟香港店截然不同。



新店設有地上層及地下層，兩層以大理石拼合而成的樓梯貫通，加上米白色石牆，一貫Apple的美學風格，大家去到記得打卡留念。開幕後，店內將舉辦台灣首個由藝術工作者主持的Today at Apple課程，眾多世界級創作人以至台灣的本土藝術工作者也會參與。另外，為期6個星期的Stage for Creativity系列活動將於開幕日起開始舉行，屆時歌手艾怡良更會登台演出。一如過往，Apple也會於新店開幕日早上10時，向首批入場的顧客免費派發紀念T-Shirt，有興趣的果粉記得提前去排隊了！