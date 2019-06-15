本日日本：漫畫中的爸爸　邊個最經典？

明天父親節，焦點自然落在爸爸之上。不過很奇怪，爸爸的角色，在日本漫畫中並不重，日本這個充滿濃厚的東方儒家文化色彩的國家，父親往往予人嚴肅而保守的感覺。加上日本動漫主角，一般為年輕男性，而且往往要展開冒險旅程，因此家庭成員，特別是父親一角，成為劇情發展的障礙，所以父親一角在不少漫畫中都淡化甚至消失了。即使如此，我們在眾多漫畫之中，還是找到不少經典的父親角色，就趁父親節來臨，一同跟大家分享這些父親。



悟空《龍珠》

作者：鳥山明

要數最有型最令人佩服的爸爸，當然不得不提《龍珠》中的悟空，假如芝芝是虎媽，悟空就是典型慈父！悟空訓練悟飯做超級撒亞人一段固然經典，但最令人難忘的，還是已死了的悟空，靈魂與悟飯一起擊出「龜波氣功」一幕，真是父子同心，其利斷金！



拝一刀《帶子雄狼》

作者：小池一夫、小島剛夕

最多「親子」場面的漫畫，可能是《帶子雄狼》，因為整部漫畫，就是主角拝一刀遭人陷害，導致家破妻亡，帶着獨子拝大五郎流亡天涯。拝一刀推着大五郎的嬰兒車，更是令人深入人心。二人平時看似沒甚交流，但其實大家都重視對方！最後兒子為父報仇一幕，更是經典。



眼珠老爹《鬼太郎》

作者：水木茂

鬼太郎是一個住在日本、專門收服妖怪的孩子，天生沒有左眼，但大家第一次見他的人，會以為他有左眼，其實那個眼球就是他的父親，亦即眼珠老爹，二人朝夕相對，肯定是最親密的一對。



野原廣志《蠟筆小新》

作者：臼井儀人

小新的父親，雖然太太美冴經常抱怨家裏沒有錢，但他擁有早稻田大學的學歷，在35歲已成為公司裏的第一營業部長，又疼愛小新，基本上是最理想的爸爸，唯一缺點，就是是擁有一對臭腳啦！



立花仁《我們這一家》

作者：螻榮子

沉默寡言、我行我素，通常對事物的各種情緒和動作反應十分平淡，對許多事情興趣缺缺，不怎麼關心，口頭禪是「哈哈哈」。不過當有事情影響到自己時，他只要吭一聲便能震懾花師奶，的確是很有個人風格的爸爸！



野比大助《多啦A夢》

作者：藤子·F·不二雄

在《多啦A夢》之中，大雄父親野比大助是一個經常見但又經常隱形的人物，大家知道他是上班族，職位不太高，很少理會家事，但也很少斥責大雄。在《多啦A夢》之中，也提過野比大助小時候的故事，包括他曾在立志當畫家，而最經典的，是野比大助幼年時，因為二次大戰要疏散到鄉下避難，艱苦的生活一度令大助打算投河自盡，幸好因為一位「白百合般的長髮少女」出現在河邊，還送給他一塊朱古力給他，讓他重新振作，而最「驚嚇」的，是這位少女其實是大雄乘坐時光機的大雄所假扮……這個「父親節禮物」都幾得人驚！

