吸塵機械人　乾濕開拖大比併

想家居保持整潔，吸塵拖地絕不可少，但每天辛勞工作後，返到屋企仲要拎部吸塵機左舞右舞？不如搵智能吸塵機械人幫手啦！今次找來人氣機款Ecovacs Robotics DEEBOT OZMO Slim 11及Prologic Robotics H300測試，兩機除了支援吸塵和拖地功能，前者可經手機App調控清潔設定，後者備有多種打掃模式，一於試吓邊部最幫到「拖」。



受機身體積所限，一般吸塵機械人都不能同時植入集塵盒及供水箱，即是用家吸完塵後，要將集塵盒拆出來轉裝供水箱，相當麻煩。Ecovacs Robotics新一代吸塵機械人DEEBOT OZMO Slim 11卻有齊集塵盒及供水箱，可同步進行吸塵及拖地。而且57mm纖薄機身能輕鬆進入梳化底或櫃底，清理藏於死角的灰塵。



每個家居都有其獨特間隔及家具擺位，Prologic Robotics出品的H300特設4種清潔模式，當中規劃路線模式會自動將家居分成多個區域，以弓字形路線進行清潔；定點清掃模式則可讓機械人在指定區域內不斷旋轉清潔；隨機路線模式顧名思義是隨機四處游走打掃；最後MAX清掃模式會將吸力開至最大，迎合不同用家需要。



第一回合：鬥吸走垃圾

一般吸塵機械人都不會像傳統吸塵機般標明吸力和Watt數值，今次實試打掃不同家居垃圾，看看兩機能否搞掂。首先試用勞作手工常見的膠紙條，Slim 11和H300經過一次已吸走七八成垃圾，只要膠紙條不是捲成一團都沒難度；不過當垃圾堆得有點高，例如大堆薯片碎或體積較大的貓沙，Slim 11便會被機前的邊刷掃開，要來回多幾次才能吸走。反而H300機底加設滾刷，吸薯片碎及貓沙時較為順利。



第二回合：鬥拖地效率

為了能提升清潔效率，新一代吸塵機械人均植入拖地功能，但今次兩機的設計明顯有別。Slim 11支援同步吸塵拖地，而H300拖地時要將集塵盒拆出來換上供水盒。小記將牛奶倒在地板上，看看兩機能否將污漬完全清理，結果Slim 11能拖走近九成牛奶漬，唯一問題是拖地時吸塵功能不能關上，部分牛奶被吸到集塵盒中，清潔有點麻煩。反觀H300差不多將牛奶漬完全拖走，明顯較為亁淨，但缺點是要手動更換供水箱。



第三回合：鬥特異功能

操控方面，兩機都附設遙控器，Slim 11更支援手機操控，只需經Wi-Fi連接《ECOVACS Home》App，便能輕鬆設定吸塵時間及清掃模式，甚至可透過圖像了解打掃狀況；另一特別是支援Amazon Echo等語音系統，只需將機械人連結至對應的智能裝置，便能透過語音控制機械人啟動、停機及自動充電等。反觀H300大部分功能只能經遙控器來操縱，靈活性稍有不足。



總結：H300吸力強勁 Slim 11操作靈活

雖然H300轉換吸塵及拖地功能時都要換盒，但其清潔效率明顯佔優，而且機身厚度約72mm，進入梳化底或櫃底的問題不大。至於Slim 11能同步吸塵及拖地，不用換盒之餘，還支援手機App及語音操控，操作靈活性較強。

