釜山科學館　父子兵齊齊玩

你還記得小時候的偉大志願嗎？當科學家？當太空人？現在長大了，反而忘卻初心。今天輪到作為爸爸的你，引導孩子敢於為自己的未來開拓夢想。第一步就是帶孩子去旅行，給他放眼世界，例如韓國釜山開設的科學館，可於113,000平方米的場地，見識到汽車、航空、船舶、能源及放射醫學等科學，單是展品已有180多種，無論大人細路都可玩個痛快。（入場費：常設館成人W3,000，約HK$20、青少年W2,000，約HK$13、天體投影館W1,500，約HK$9.9、兒童館W1,000，約HK$6.6）



三角方舟 任試任玩

釜山是韓國工業重鎮，當地的國立釜山科學館，原來也相當有看頭，耗資W1,217億（約HK$8.8億）興建的它，外觀設計猶如一艘三角方舟，未來感相當重。兩層建築物內，主要由常設展示館、天體投影館及只限小朋友進場的兒童館組成，上層面積最大的常設展示館，分為「汽車•航空宇宙館」、「船舶館」及「能源•放射醫學館」3個展區，除了部分設施需跟場次外，基本上都可任試任玩。



展館體驗 飛天下海

「汽車•航空宇宙館」應該最受孩子歡迎，其設施相當多樣化，例如參觀者都可跳上四方車輪的單車，於凹凸不平的圓盤上驅車前行。你又可坐進模擬飛行機艙，一嘗駕駛飛機的滋味。若各位的志願是做太空人，還可坐上吊索彈椅，模擬在月球表面低重力環境彈跳，應該很有滿足感。



而在「船舶館」有實物比例大的模擬快艇，可配合畫面擺動，感受乘風破浪的顛簸感覺；當中還會透過多個模型，給你了解船艇的浮力、重心等原理。至於「能源•放射醫學館」中，各位可認識到放射應用技術，了解更多人體構造與機能。相連展館還有「天體投影館」，買了門票便可入場看韓國本土製作的天體節目，不過影片全程以韓文解說呢！



國立釜山科學館

地址：釜山市機張郡機張邑東釜山觀光6路59

開放時間：9:30am~5:30pm（逢周一休館）

網址：www.sciport.or.kr