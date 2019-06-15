【決性11點】中女絲襪谷：撞破好事？

「今個禮拜日大家要遊行唔得閒，下個星期日齊齊去游水？」艾美美

「運動嘅嘢你咪預我。」阿田

「好心你郁下啦~」艾美美

「熱辣辣！成身汗！」阿田

「遊行你又唔怕成身汗？」Joe君

「點同？有意義得多！」阿田



「搞嘢夠成身汗啦，又唔見你話唔搞？」Joe君

「你都打橫嚟講。」阿田

「咁試下邊游水邊搞嘢！」艾美美

「玩嘢咩！」阿田

「得閒做下運動啦，我都係為你好。」艾美美

「為佢好？你幾時學人做慈母？」Joe君

「咪係囉，我嘅事我自己負責！」阿田



「你唔鍾意游水？唔通你鍾意打野戰？」艾美美

「啲人成日話野戰夠刺激，我覺得不知幾危險」肥比

「肥比似乎有高見喎~」艾美美

「依家四周圍都有CCTV，啲人又有手機，畀人影晒或者直播咪死得？」肥比

「咁又係呀，四周圍都睇住，咪以為有啲嘢做咗會無人知。」Joe君



「話時話，有次我差啲撞破人哋嘅好事」肥比

「邊個？邊個？」阿田

「聽完就算啦，咪係人事部輝哥同會計部Cat姐」肥比

「下？唔係掛？佢兩個都唔細喎」Joe君

「你點撞破？」艾美美

「嗰日我趕時間上11樓，見部𨋢停左好耐咪行後樓梯囉，點知...」肥比

「喺公司後樓梯打野戰咁誇張？」艾美美

「做乜唔影低呀...」Joe君

「無呀，唔係打野戰，喺後樓梯排排坐篤手機，你話仲唔係有嘢？」肥比

「妖~咁咋？仲以為好爆」阿田

「平時佢哋工作無乜溝通，點會兩個靜雞雞喺後樓梯先？」肥比

「佢哋係成日約埋打機架，我都有Join 過佢哋。」阿田

「工作時間打機唔怪得要匿埋啦」艾美美

「都應該照影低佢，第日可以捉住佢哋痛腳，改出勤同claim車錢！」Joe君

=============================