香港估估吓：謝文武被屈坐監　靠咩翻案？

以弱勝強，永遠是最激動人心的！因此，不少出色的劇集，都描寫小人物如何擊敗強權，例如TVB劇集《誓不低頭》就是最經典的一部！



此劇監製是梁材遠，編審是後來的名導演韋家輝，主角鄭少秋飾演謝文武，曾江飾演大奸角陸國榮。劇情講述陸國榮殺死了發叔一家，但因為賣通了警察岑波（郭鋒飾），嫁禍給謝文武，令謝含冤入獄，令人慨嘆警察權力不受制約，可以很可怕的！



後來謝文武的兒子謝平安（郭晉安飾）遇上律師曹珠（胡楓飾），曹仗義替他翻案，幾經艱苦之下，發現案發當天，謝曾跟人合照，那人手上拿着當天的報紙，證明他有不在場證據，終於還謝文武清白，彰顯公義！提醒大家，良好的司法制度，真的非常重要啊！

此劇的主題曲同樣叫《誓不低頭》，主唱當然是秋官，作曲是林敏怡，作詞是鄭國江，即使今天重聽，還是那麼令人感動容。



《誓不低頭》

誰能迫我屈我辱我 早慣面對災禍 窮途坎坷慷慨高歌

打開黑暗封鎖 強權高壓想折服我 堅決面對不怯懦

為何蒼天繼續降禍 可會是有心想來考考我 面對那厄運未退後

今天的夥伴是拳頭 每段人生亦戰鬥 歡笑每是前奏

私捨的恩惠未接受 未報以笑面做小丑 時運作弄仍然苦鬥

甘心承受困擾（不因權共勢低首）不為玩偶（不為利誘）



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