香港估估吓：謝文武被屈坐監　靠咩翻案？

2019年06月16日 08:00
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    香港估估吓：謝文武被屈坐監　靠咩翻案？（互聯網）

    以弱勝強，永遠是最激動人心的！因此，不少出色的劇集，都描寫小人物如何擊敗強權，例如TVB劇集《誓不低頭》就是最經典的一部！

    此劇監製是梁材遠，編審是後來的名導演韋家輝，主角鄭少秋飾演謝文武，曾江飾演大奸角陸國榮。劇情講述陸國榮殺死了發叔一家，但因為賣通了警察岑波（郭鋒飾），嫁禍給謝文武，令謝含冤入獄，令人慨嘆警察權力不受制約，可以很可怕的！

    後來謝文武的兒子謝平安（郭晉安飾）遇上律師曹珠（胡楓飾），曹仗義替他翻案，幾經艱苦之下，發現案發當天，謝曾跟人合照，那人手上拿着當天的報紙，證明他有不在場證據，終於還謝文武清白，彰顯公義！提醒大家，良好的司法制度，真的非常重要啊！
    此劇的主題曲同樣叫《誓不低頭》，主唱當然是秋官，作曲是林敏怡，作詞是鄭國江，即使今天重聽，還是那麼令人感動容。

    《誓不低頭》
    誰能迫我屈我辱我　早慣面對災禍　窮途坎坷慷慨高歌
    打開黑暗封鎖　強權高壓想折服我　堅決面對不怯懦
    為何蒼天繼續降禍　可會是有心想來考考我　面對那厄運未退後
    今天的夥伴是拳頭　每段人生亦戰鬥　歡笑每是前奏
    私捨的恩惠未接受　未報以笑面做小丑　時運作弄仍然苦鬥
    甘心承受困擾（不因權共勢低首）不為玩偶（不為利誘）

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