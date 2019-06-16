【星座密語】親愛的12星座爸爸

今日是父親節！傳統上，爸爸是低調內斂的人物，總不會開口埋口直接跟孩子說肉麻的說話。近年娛樂圈不少升呢為人父的男藝人，不時在社交平台上載與孩子的合照，放閃程度絕不比一眾「星媽」遜色。今次就從星座方面，分析相關爸爸的性格，相信會解開很多關於爸爸的不解之謎。





白羊爸爸：孩子的老大

白羊男總是個長不大的孩子，就算成為爸爸後亦不例外。在孩子面前，平日沒甚長輩的架子，比較像孩子的「老大」。有時他更會煽惑孩子跟他一同調皮搗蛋，如背着媽媽進行一些「違規事」，並同心合力守護這個秘密。不過白羊男個性較衝動，當他想教好孩子時，多數用上嚴厲的語言，完美演繹「愛之心，責之切」的溝通方式。



金牛爸爸：細節送溫暖

沉默寡言的金牛爸爸，為人低調，對子女照顧得無微不至，總從一些生活細節，暖透孩子的心窩，其愛心和耐性有時候甚至比媽媽還多呢！例如他明明不贊成女兒去夜街，但事後又一定會主動去接她回家。雖然金牛爸爸愛寵孩子，但亦擁有牛脾氣，當他生氣時，切勿跟他頂嘴，否則好可能觸發一場十級風暴的家庭激戰。



雙子爸爸：驚喜浪連浪

十八般武藝、樣樣都懂的雙子爸爸，只要有他在，總會施展渾身解數，講講故事、說說笑話、聽聽孩子談論朋友等，簡直是孩子的崇拜對象，所以親子關係通常會不錯。不過雙子爸爸有時變化無常，昨天讚賞的觀點，今天可能被他評得一文不值，有時難免讓孩子感到無所適從。



巨蟹爸爸：愛天倫之樂

巨蟹爸爸多數母愛氾濫成災，為人顧家又體貼，可說是完美的住家男。為了家人能擁有舒適的日子，他毫不介意工作辛苦。到了假期，更不忘安排活動，與家人享受天倫之樂。惟在外人面前，有時會裝出大男人的姿態，但口硬心軟，尤其是當孩子做錯時，他就變得焦慮，切法想辦法去改變孩子。



獅子爸爸：威嚴又專斷

獅子座向來以「森林之王」自居，個性甚有威嚴，成為爸爸後，怎會不喜歡被孩子敬畏的感覺？他很偏愛那些對他敬畏的孩子，對於那些處處跟他作對的孩子就會「萬獸之王」上身，表現得非常嚴厲。由於獅子爸爸較為專斷，管教孩子時，喜歡用威嚇的手段，令孩子感到莫大壓力，是眾人眼中的嚴父。



處女爸爸：完美情意結

「還可以做的更好！」處女爸爸有追求完美的情意結，對人的要求會很嚴厲，甚至會因為你是他的孩子，因而訂立更高的要求。作為他的孩子，難免感到壓力重重，但另一方面，他非常有責任感，樂意花時間和金錢在下一代的身上，亦很注重公民教育的栽培。想想他為了孩子的全人發展，未嘗不是幸福的事吧？



天秤爸爸：和事老專家

「爹哋，你評吓道理，究竟我啱定家姐啱？」天秤爸爸為人理智，做事不偏不倚，內心恍如一把量度平衡的尺子，最擅長處理孩子間的矛盾，並教導他們作出公正的決定。天秤爸爸不會容易發脾氣，即使孩子犯錯，他亦會耐心聆聽孩子的理由，然後理性分析箇中的問題，令孩子知道改善自己的方法。



天蠍爸爸：神秘中性感

天蠍爸爸性格較極端，神秘中帶有幾分性感！你永遠不知他心裏在想甚麼，千萬不要觸怒他，否則可招致冷戰。天蠍爸爸是個不折不扣的嚴父，最討厭撒謊、欺騙的孩子，對待孩子的手法相當嚴格，非常嚴厲。其實他內心是非常愛惜孩子，有時就算孩子表現出色，但由於不太善於表達感受的個性，多數以沉默作回應，難免讓孩子誤會。



人馬爸爸：家中開心果

人馬爸爸是個永遠長不大的孩子，渾身滿載好奇細胞，總希望盡情探索世界，所以是孩子的開心果。為了令孩子開心，他會盡量滿足孩子的願望，亦會和孩子一同向媽媽爭寵！人馬爸爸沒甚耐性，直話直說，對於一些較內向或慢熱的孩子，他可能會感到有點無所適從。



山羊爸爸：獨裁道理王

「嗱，聽我分析，你應該咁咁咁做，係咪好有道理呢？」山羊爸爸為人冷靜沉着，威嚴中帶點獨裁，在一般情況下，他會不動聲色地跟孩子分析事情的利與弊，恍如道理王上身。如果你不依循他的意見，有時會令他不高興，甚至跟你斤斤計較。想婉拒他這位幕後軍師的一片苦心，最好以一個較圓滑的手法，安撫其情緒。



水瓶爸爸：個性較隨性

水瓶爸爸對世界充滿奇想，嚮往追遂夢想的自由，常給人童心未泯的感覺。他對孩子很有耐性，願意聆聽孩子的心事與夢想，亦樂於為孩子排難解紛。管教孩子時，不會過分嚴格，也不會太過溺愛，建立恍如朋友般的關係。個性較隨性的水瓶爸爸，給予孩子不少自我發揮的空間，同時間他亦不喜歡孩子太黏身。



雙魚爸爸：隨和服從派

柔情似水的雙魚爸爸，對孩子溺愛有加，很少管教小孩，不會令孩子感到壓力。因為他深信孩子跟成人是處於兩個不同世界，孩子就要過孩子應有的生活，絕不應活在成人的邏輯下。雖然雙魚爸爸缺乏威嚴，有時甚至被孩子「蝦得就蝦」，但隨着孩子的成長，開始懂事，便會明白到他默默付出的父愛。