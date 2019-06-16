老友狗狗：心情好先要睡得好

除了討吃和賣萌，狗狗最擅長的大概就是睡！每天總是看到牠們吃飽便睡，玩完便睡，無所事事又在睡。相信每位家長手機裏一定充斥着狗狗的酣睡樣，同時我們也會想，究竟牠們這時會發夢嗎？要睡多久，怎麼睡，或需要一個怎樣的環境才睡得好？



【認識狗狗的睡眠模式】

原來我們平時的非正式統計是對的，狗狗真的睡很多！科學家觀察所得，成犬平均每天有一半以上的時間都在睡覺，約佔12-14小時。幼犬處於成長期，所以睡得更多，每天可長達20小時；而老狗本來已精力降低也較易疲倦，所以自然睡眠時間也會較長。大家常以為狗狗體形愈大就精力愈旺盛，其實不然。儘管不同品種各有特性，但一般來說，大狗其實比細狗更愛睡，個別巨型犬種更可能要睡上18個小時，而一些天生愛工作的犬種則睡得較少。

狗狗和我們一樣會有淺睡和熟睡兩種狀態。我們通常集中在一段時間連續睡7至8小時，當中約25%時間屬於熟睡狀態；而狗狗雖然每天睡很多，但以多段式睡眠為主，整天下來都是斷斷續續的淺睡，真正熟睡的時間只佔10%，總是很易被周遭聲響或移動弄醒，然後很快又可以再次進睡。

從狗狗睡眠時的腦電波與人類比較，科學家普遍相信狗狗是會發夢的。很可惜我們無法和狗狗交談去討論夢境，但相信牠們也和人類一樣「日有所思，夜有所夢」。我們常留意到狗狗熟睡時即使眼皮蓋上了，底下的眼球或手腳還是會不由自主的抽動，有時還會嗯嗯叫，甚至小聲吠，相信牠們就是在此時發夢，和日間追雀仔、和狗友玩耍、或者吠叫保衞家園有關了。



【睡得多也要睡得好】

睡眠是身體修復的最佳時間，也是體內化學物質、賀爾蒙、腦內神經傳導物質等回復平衡的重要時刻，如腎上腺素、皮質醇等，所以與情緒息息相關。正如我們自己睡得不好也會特別暴躁，所以狗狗睡得多之餘，我們還要讓牠睡得好！建議大家參考以下兩點，小改變，大改善狗狗的睡眠質素。

1.與家人同睡：這點我覺得最重要，也最多人沒有做好。很多家庭要求狗狗獨自睡在客廳，但牠們天生是群居動物，晚上若能與家人同房入睡，不僅可享受多額外8小時的陪伴，也會睡得更沉穩酣甜，不易被門外聲音驚醒，家人也不怕狗狗半夜吠叫擾人清夢，絕對是雙贏局面。不過，這也可視乎家長意願，不一定要讓狗狗上人的睡床，把狗床搬進房內，大家共睡一室也已經很好。退而求其次，也可把門半開或裝置安全閘，盡可能讓狗狗感受到你的氣息，而不是被排除在外。



2.作息空間：睡床尺寸需要足夠狗狗平躺，手腳可以放鬆伸展。狗狗會因應溫度而自己選擇睡眠地點，家長可準備一、兩張不同材質、軟硬的床於不同角落。可能你買的床很名貴，但有時睡在涼爽的地磚上可能感覺更佳。睡眠是狗狗的，我們應當尊重牠的選擇，平時也可多留意牠的喜好，再細加調整睡床位置。而我並不主張困籠，正是因為它的空間狹小單一，令狗狗失去了自我調節溫度的彈性。





莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

