父親節禮物　$4,000鬚刨激鬥

無論你係講求清潔乾淨，抑或留鬚玩造型嘅男士，剃鬚都係每日必做嘅事情。對於唔鍾意或者唔識用剃刀嘅朋友 ，電動鬚刨就係最好嘅選擇！今次就搵呢兩部都屬於中高階嘅電鬚刨，分別係Panasonic及Philips，一款係日本製、一款荷蘭製,而且各有賣點，一於擺下擂台試試佢，睇啱一於趁親父親節送畀阿爸或者做咗Daddy嘅老公啦！



Panasonic ES-LV9C

Panasonic嘅鬚刨款式超多，由最平嘅幾十蚊貨仔、懷舊嘅卡片鬚刨都有，當中中高階款式就會採用Lamdash超高速磁力驅動。今次測試就係最高階的ES-LV9C，機身用上不銹鋼製成，內置「偵感」刀頭震動系統，自動感應鬍鬚密度，調節震動幅度，摩打每分鐘推動1萬4千次。



Philips S9000 Prestige SP9863

至於Philips嘅鬚刨，系列就簡單分為Series 500、3000、6000、9000等，數字愈大愈高階。今次介紹就係頂級的S9000 Prestige嘅SP9863。支援360度全導向輪廓感應，並加入智能感應鬍鬚密度，每秒偵測15次再自動調節最佳嘅剃鬚效能。



第一回合：刀頭鬥貼心

Panasonic採用條狀5刀頭，刀頭底座設有滾輪可以前後左右移動而Philips更用上3圓形刀頭，3個圓形刀頭都可以稍微上下翻動，圓形底座亦可以多角度轉動。貼面度方面，面頰較平伏的位置兩機都相當貼面，但頜骨等曲線較複雜的位置就Philips效果更好，不過Panasonic可以手動將刀頭底座鎖實，方便加壓增加貼面度。



第二回合：長短鬚鬥剃

輪到剃鬚環節，小記以面頰及鬢角約2cm長的鬍鬚以及下巴約10cm長的鬍鬚進行測試。因應刀頭設計，兩機的剃鬚方向亦有不同，Panasonic需要上下移動，而Philips就需要打圈移動。較易處理的短鬚，基本上兩機來回一次已經可以將完全清除。而長鬚處理方面，Philips可以直接剃走，不過需要來回多次，但過程中鬍鬚並無感到被拉扯；而Panasonic如果直接剃動長鬚時就會感到鬍鬚被拉扯，所以廠方建議打開機背的修剪器預刮長鬚，驚喜在修剪器的剃鬚速度快兼貼面，效率其實更高。值得一提是，Panasonic不支援濕剃，用家亦不能調節剃刮輸出；而Philips則支援乾濕剃之餘，亦支援溫和、一般、快速三段輸出。



第三回合：鬥清洗及特異功能

鬚刨直接接觸皮膚，當然要長期保持衞生。清洗上，Panasonic附設自動清洗充電器，只要注入清水及專用清潔劑，放入鬚刨後就會進行清洗、風乾及充電，相當方便。而Philips清洗上就會傳統方法，揭開刀頭沖水。充電上Philips就相對先進，皆因附設Qi無線充電板，放上即可充電，仲可以為iPhone XS等Gadgets充電添！特異功能方面，Panasonic基本上只有機背的修剪器，可用作預刮及修剪鬢毛，勝在可以隨時使用；而Philips的刀頭座用上SmartClick技術可以隨時更換，並附送修髮修鬚造型刀頭、潔面刷，搖身一變成為剪髮機及潔面機，功能多多。



總結：

Panasonic的功能相對傳統，但剃鬚效能有水準，而且一體式修剪器、自動清洗功能都相當方便，適合講求速度、效率的用家。而Philips一貫創新風格，保持原有的剃鬚功能之外，更可以剪髮及潔面，一物多用，又係抵玩。

