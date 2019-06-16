流蘇服飾　今夏領風騷

夏季服飾以清爽簡約為主，但設計師總有辦法運用不同的元素為簡約設計注入質感和獨特性。說到今季大熱的時尚元素，不得不提流蘇（Fringe）。這股流蘇熱由T台紅遍大街小巷，無論是服飾、手袋或配飾只要加入流蘇都能展現魔力，浪漫不羈的感覺，讓女生搖曳風騷。



流蘇服飾不但女性化，亦是民族風不可或缺的重要元素，但一眾品牌卻善於為流蘇服裝帶來新的時尚觀感，就好像PORTS 1961便是最佳例子。品牌創意總監Natasa Cagalj於春夏系列中大量運用流蘇來營造遊牧氛圍，並且展現品牌對手工藝的熱愛。



繩結編織是PORTS 1961春夏系列中的重要工藝之一，採用繩結編織的針織連身裙垂墜着長長流蘇，加上木製串珠裝飾，展現極富飄逸動感，最能襯托波希米亞氣質。另一養眼之作是由七彩條子平紋布料延伸出的流蘇Tube Top和半截裙，剪裁簡約利落，流露截然不同的摩登形象。流蘇概念亦延伸至手袋上，無論是以不同顏色繫帶編織成的Tote Bag又或是純粹用作裝飾的皮革手袋，都是提升夏日造型的利器。