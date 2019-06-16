三界五行：一場無明火　燒毀功德林

佛家要戒的五毒是嗔，俗家也有寫成異體字「瞋」。嗔，粵語讀「親」音，解作仇視、懷恨、憤怒、充滿敵意。



嗔與貪的心理是相反。貪，在思想、行動過程中得到短暫「幸福感」，貪名、貪錢、貪吃、貪飲、貪色、貪睡、貪小便宜，目的都是不顧後果令自己開心。嗔，在思想、行動過程中得到短暫「痛苦發洩」，這種人，看的、想的，都是負面，與他相處的人，那怕有千般恩義、萬般好處，但他都不感恩，只要對方稍有令他不順意，心中就起怨恨怒火，從眼表露出來就是「瞋」，從口發洩出來就是「嗔」，彼此之間友誼、親情，瞬間灰飛煙滅，大而廣之。遇到不如意，就「無名火起」，燒了再算。



「無名火」是俗家的講法，無名，顧名思義就是無以名之、無法解釋、無法形容，是主觀的情緒發洩。佛家稱之為「無明火」，佛家修為其中一個課題就是「無無明」，無明是不清不楚，不識好歹，不辨是非，也就愚昧無知，「無無明」是不存在這種愚昧無知，消除這種愚昧無知，以免「一場無明火，燒毀功德林」，一生辛苦積來的功德，在發火中前功盡廢，甚至連父母、夫妻、兄弟、朋友、賓主關係也因此了斷。



有些小嗔，雖不至於如此地步，但心中有此毒，一生都歡喜不來。例如，旅遊、看戲、親友聚會、親友請客，不讚美好，只吹毛求疵挑剔，身在福中不知福，只能生活在痛苦中。



方向宇