想去主題公園工作？聽DSE過來人分享

主題公園是不少人假期充電的地方，有否想過在此工作，成為傳送歡樂的使者？跟很多年輕人一樣，鍾巧欣（Karina）從小便對主題公園充滿憧憬，加上性格外向，在中學老師鼓勵下，香港中學文憑（DSE）畢業後，她便報讀職業訓練局（VTC）機構成員國際廚藝學院（ICI）主辦的兩年全日制「國際主題樂園及項目管理高級文憑」。



課程環繞主題公園營運及管理、風險管理、收益管理、餐飲營運及監督等方面的專業知識，主力培育營運和管理國際主題公園專才。除課堂學習，學院亦安排學生到本港主題公園實習，於遊樂設施、零售、餐飲等不同崗位工作，吸取經驗。現正修讀二年級的Karina，去年獲派到主題公園的遊樂設施執行部實習，負責遊人的入場秩序、人流管理，亦要按照機動遊戲的乘客高度及安全操作指引，進行檢查程序，確保遊人安全。每天面對大批來自不同國家的旅客，她表示課堂中學到的待客之道大派用場：「笑容和親切態度是最無敵的。偶爾遇到有疑問的客人，只要親切帶笑地耐心解答，總能圓滿解決。」畢業在即，她計劃往後投入全職樂園工作。期望未來繼續在行業發展，籌劃不同特別活動，發揮所長。