【Foodstop】雲丹係乜東東？

最近啲海膽咁靚梗係唔可以錯過，朋友一邊食一邊話：「啲海膽肉好滑好濃味呀！」問完先發現好多人都唔知「海膽肉」其實唔係「肉」，而係海膽的生殖腺，亦即係海膽的精巢同卵巢，如果依家先知道真相，你以後仲夠唔夠膽食呢？我美食婷啲朋友就話無有怕，既然大家都咁愛海膽，我又分享下海膽的小知識啦！



日本人好憎海膽？

以為海膽一定係全黑色好多尖刺就錯了，全世界的海膽品種多達上千種，加拿大、韓國甚至香港都有養殖，不過講到質素大部分人都認為日本最高。海膽的日文叫法是Uni，譯成漢字就是雲丹，一開始日本人並非視海膽為人間美味，反而非常唔鍾意佢哋，因為海膽以海帶為食糧，而日本人對海帶需求極高，搞到海帶溶溶爛爛當然唔滿意。直到後來有「勇者」竟然試食海膽，唔食猶自可，食完之後竟不能自拔，從此海膽就變成美食，直接生食或燒熟都一樣滋味。



Top 6人氣海膽

日本海膽品種眾多，當中超過一半來自北海道，好似日本海一帶的積丹、利尻；鄂霍次克海一帶的羅臼、根室，以及太平洋那邊的函館、昆布森都盛產海膽，但除咗北海道之外，其他城市的海膽都好出名，而以下6款海膽就最受歡迎。



1. 北紫海膽

產地：北海道、東北地區

科屬：球海膽科球海膽屬

體積：直徑約10厘米

當造期：9至10月

色澤：淡黃色

味道：較淡而清甜



2. 蝦夷馬糞海膽

產地：北海道

科屬：球海膽科球海膽屬

體積：直徑約5厘米

當造期：3至7月

色澤：橙紅色

味道：濃郁甘甜



3. 紫海膽

產地：兵庫縣

科屬：海膽科紫海膽屬

體積：直徑5至7厘米

當造期：5至7月

色澤：黃色

味道：較淡而帶有甜香



4. 馬糞海膽

產地：本州、九州

科屬：球海膽科馬糞海膽屬

體積：直徑約3.5厘米

當造期：12月到8月

色澤：橙黃色

味道：濃郁膏厚



5. 赤海膽

產地：九州

科屬：球海膽科赤海膽屬

體積：直徑5至7厘米

當造期：10至11月

色澤：金黃色

味道：濃郁甘香



6. 白鬚海膽

產地：九州、沖繩

科屬：球海膽科白鬚海膽屬

體積：直徑10厘米

當造期：7至8月

色澤：淺黃色

味道：甘甜清淡，入口即溶。

