Marimekko繽紛圖案　追尋人生自由

雖然已踏入盛夏，但陽光燦爛的日子似乎少之又少，連日的狂風暴雨確令人感到鬱悶。要在這陰雲密布的天氣下注入生氣，可從服飾着手，穿上鮮艷繽紛的圖案服飾，為夏日增添活潑生氣。



以繽紛圖案設計聞名的Marimekko，春夏季以一系列搶眼圖案令大家提一提神。今季品牌以Bold By Nature為主題，從大自然玩素為靈感，利用大自然成長及孕育無數新生命的奧妙力量，象徵女性不斷成長、進步及渴望求變的心，打造一系列舒適、自在、能展現真我的服飾。系列採用品牌最拿手的多元化色彩及抽象印花圖案設計，同時結合大自然春意盎然的現象。最佳例子是兩款全新印花Katleija及Vikuri，前者以剪紙手法展現樹木自然伸展及交疊的效果，而後者就將花身與枝葉分離幻化成圖案。透過兩款圖案帶出追尋人生的自由，不隨波逐流地走出屬於自己的道路。



除大自然色彩圖案外，黑白幾何圖案也是今季另一主打，放大的黑白格仔圖案充滿50、60年代懷舊色彩，搶眼程度絕不遜於彩色設計。款式方面品牌從過去經典的裙款擷取靈感，設計出百搭易穿的連身長裙，飄逸清爽，是夏天首選。牛仔褸則是另一重點設計，備有多種圖案以供選擇，包括品牌著名的Unikko花花圖案，為中性硬朗的牛仔褸添上少女氣息。