台南大坑　最強爸爸帶頭建設特色農場

台南的大坑休閒農場，主人一家三代同堂都全情投入打理農場，住宿木屋全由蔡爸爸一手一腳打造，大女Eva練得一手調酒絕技，在農場的伊魯巴船屋酒吧為客人調酒；次女Ruby就盡得媽媽廚藝珍傳，廿歲已榮升農場大廚，炮製出多道贏盡口碑的自家招牌菜；而修讀餐飲管理的細妹柔柔，更負責樓面的接待；連阿嬤也在農場種菜及飼養家畜，一家上下齊心協力，每位客人來到也感受到那股發自內心的人情味。(收費：森林原木屋2人房NT$ 3,040，約HK$760）起)



那大坑農場有甚麼好玩？我們跟着蔡爸爸上山，竟可玩到他的精心傑作「空中滑車」索道，乘它可飛越翠綠的山林間，雖全由人手拉動，但也頗具速度感，細膽者可選走繩橋，不過「搖搖擺擺」一樣嚇倒不少畏高者。如果不介意早起，蔡爸爸也可趁天未光就帶你到10公里外的二寮看日出，那裏早上山霧瀰漫，結合如波浪起伏的山勢作背景，令日出別具魅力；看完日出回農場吃早餐，見阿嬤正在拿着奶樽餵吃蜂擁而至的小豬，真是萌到入心，喜愛動物的記得餵埋一份，保證心情再壞都可得到治愈。



大坑休閒農場

地址：台南市新化區大坑里82號

網址：www.idakeng.com.tw