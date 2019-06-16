順Phone快遞：自力更新！HUAWEI鴻蒙OS即將發表？

HUAWEI早前被美國商務部發出禁令，Google配合政府要求，令HUAWEI在90日限期即8月19日後，就不能再在自家手機使用Google Play、Gmail等服務。不過「你有張良計，我有過牆梯」，有傳HUAWEI即將發表自家開發的鴻蒙OS，並已經向歐盟知識產權局（EUIPO）提交商標申請，同時也在秘魯註冊了「Hongmeng」這一商標，涵蓋了9個國家的使用權，正式靠自己唔靠人哋！



據知鴻蒙OS是一套適用於手機、電腦、平板、汽車及智能裝載的跨平台操作系統，早於2012年已開始開發，特點是兼容所有Android舊程式，系統效能甚至比Android提升近60%！新系統更有一個名為App Gallery的應用商店，有傳HUAWEI近日已向多間知名 Android軟件開發商發出電郵，力陳HUAWEI手機好處，並邀請他們把軟件放上App Gallery。



有指鴻蒙OS最快於今年秋季發表，Mate 30有可能是首部搭載系統的智能手機。





其他手機消息：

【小米新版外置充電池 無線有線兩用】

外置充電池係唔少用家隨身攜帶的Gadgets之一，小米香港最近就宣布新款外置充電上架。想知有咩賣點，就入嚟呢度睇啦！

https://bit.ly/31zvy50