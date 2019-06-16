北九州鰻魚店　三款口味　各自精彩

來到福岡北九州市，想試試非刺身壽司口味的話，位於JR小倉站，就有一間逾90年歷史的鰻魚專門店田舍庵。店舖提供多款鰻魚飯料理，它與名古屋的鰻魚飯三吃不同，不是利用不同配料調製出不同口味，而是採用三種不同的烹調手法，予人截然不同的鰻魚口感。



第四代老闆兼主廚緒方仁，去年10月被再次邀請到意大利Comacchio的鰻魚節，與當地大廚Chef Rubio表演鰻魚料理，可見深得外間認同。試了三款鰻魚飯，其中蒸籠鰻魚飯（梅）最相宜，售￥2,900（HK$208），它是將鰻魚輕輕炭烤後，再把米飯塗上醬汁，加上蛋絲一起蒸煮，口感濕潤軟熟，據知深受女性歡迎。



至於蒲燒鰻魚則分為定食和鰻重，前者魚和米飯分上之餘，鰻魚炭烤得魚皮爽脆乾身，燒汁也更濃郁兼帶點焦糖甜味，是重口味之選。鰻重則是用精緻的木盒呈上，內藏蒲燒鰻魚和米飯，充滿魚脂和醬汁的甜味，味道最為中庸。緒方仁還指出該店於5月至11月會選用福岡縣南部有名海天然捕獲的鰻魚，事關正值產卵前最為肥美的時段；入冬後則選用兩歲的養鰻，其味道口感等與前者接近。



田舍庵 小倉本店

地址：北九州市小倉北區鍛冶町1-1-13

營業時間：11:00am~9:30pm

網址：www.inakaan.com