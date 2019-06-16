高纖有營　穀物花生醬甜點

不少愛吃甜點的人都有個共通點，就是怕吃得多又怕肥，如果可邊吃甜食邊增加豐富纖維，自然另當別論。IG＠fooddolls這個網上社交平台，由兩個貪靚又為食的女生開設，最近就教大家自製高纖有營又好吃的穀物花生醬甜點。主要材料包括穀物、花生醬、忌廉芝士、忌廉及朱古力漿等。做法主要分成兩部分，包括先將穀物加花生醬及椰子油攪碎，另將忌廉芝士、花生醬、糖粉、雲呢拿油及忌廉攪拌均勻成花生芝士醬。將穀物碎放入焗紙杯內壓平，加入適量的花生芝士醬，雪過夜後在面層加朱古力漿，放入雪櫃雪多30分鐘即成。



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材料：

全麥穀物 1包

椰子油 1茶匙

花生醬 1/3杯又2茶匙

忌廉芝士 4安士

糖粉 半杯

雲呢拿油 1茶匙

忌廉 3/4杯

朱古力漿 適量



做法：

1. 將穀物加2茶匙花生醬及椰子油攪碎。

2. 忌廉芝士、1/3杯花生醬、糖粉、雲呢拿油及忌廉攪拌均勻成花生芝士醬。

3. 穀物碎放入焗紙杯內壓平，加入適量的花生芝士醬雪過夜。

4. 在面層加朱古力漿，放入雪櫃雪多30分鐘即成。