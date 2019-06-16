【決性11點】你會捍衞愛情定公義？

近日社會氣氛沉重，因反送中一事，不少人因取向不同，和家人朋友、甚至伴侶鬧翻。有人為了捍衞自由選擇上街遊行抗爭，有人則選擇當沉默的一群，假若你和伴侶因此事起爭執，你最終會選擇為了愛情而和議他，還是保持初心，向錯的說不，斷然分手？



Q：你和伴侶跟朋友到野外探靈，途中聽到怪聲讓你們嚇得四散，你和伴侶很快相遇，但你倆始終找不到大隊，電話又沒信號，你們結伴行了約2小時，開始感到累，這時看到遠處有間廢屋，你會？



A.避開廢屋，總覺得屋內會有危險，寧願在戶外休息。

B.徵求伴侶的意見再決定。

C.在屋外張望，認為安全才入內。

D.直接行入廢屋內休息。



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答案分析：

A：畏首畏尾

膽小的你，面對不公義也只會選擇默默承受，若伴侶執意向前衝，你會拚命拉他走，不行的話你更會丟下他自己跑走，是典型大難臨頭各自飛的人。



B：跟隨對方

有點傻氣的你，根本不懂「危險」兩字怎樣寫，只懂得追隨伴侶，把一切交由他決定，但太易相信人，要小心有天被出賣，只剩下你獨自一人面對。



C：隨機應變

膽大心細的你，懂得隨機應變，一旦遇上突發事故，會先衡量當中風險才作決定，絕不會因莽撞而對自己或身邊人帶來任何傷害。



D：無畏無懼

你心口掛着一個「勇」字，行事往往有點鹵莽，常常在未了解清楚狀況下便行動，不但容易讓自己受傷，也更連累伴侶和你一同受苦。