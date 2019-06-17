香港估估吓：佔領街　到底係邊？

一講到「佔領」兩個字，相信會觸動不少人的神經！不過以下要講的「佔領」是本港的歷史，而不是政治議題，所以還是請大家放鬆一點！



香港街道的名字，大部分都是將英文直譯中文，又或是以類近的英文拼音或中文字來到翻譯。不過作為本港最古老街道的上環水坑口街，情況卻有點不一樣，其中文為「水坑口街」，但英文卻是 Possession Street，照字義應為佔領街，何解中英文名字會有這麼大的差別。



話說第一次鴉片戰爭爆發後，清朝道光皇帝於1840年派欽差大臣琦善與英軍談判，為迫使琦善接受議和條件，1841年1月7英軍突然攻擊佔領虎門炮台外圍的穿鼻炮台和大角炮台，並單方面公布了「穿鼻草約」，1月25日，英艦HMS硫磺號抵港，海軍軍官卑路乍率領船員在香港島西北一片既平坦又臨海的高地登陸駐紮，又開闢道路連接海旁，並將此處稱為Possession Point（佔領角）。



及後Possession Street曾被直譯為波些臣街，不過由於該處有一條水坑流出大海，華人習慣稱之為水坑口街，故後來該區重建後，才將中文街名改為水坑口街，而英文則繼續保留Possession Street。