音樂是世界共通語言，透過音樂，除了可以抒發情緒外，更可以連繫人與人之間的情感。如果將這些元素加入年輕人最愛的微電影創作中，相信會擦出不少火花。一年一度的柏斯音樂節，今年特別首創〈音樂微電影創作比賽〉，給予年輕人一個參賽平台，藉此發揮創作的才能，同時在參賽過程中，吸收寶貴的經驗，讓他們更能掌握自己的未來！



柏斯音樂節正式踏入第五屆，今年的節目比往年更加精彩及豐富，涵蓋一系列精彩活動，包括古典樂比賽、流行樂比賽、多個樂器工作坊等，讓學習音樂的學生能夠互相交流，推動香港音樂文化和藝術發展，實踐柏斯音樂集團「推廣音樂文化，培育音樂人才」的宗旨。



【音樂×微電影=有趣創作】

今年首創的〈音樂微電影創作比賽〉，共分三個參賽組別，希望可以讓所有熱愛音樂同時又熱愛微電影的年輕人，能夠一展所長，發揮最大的創意。比賽其中一位評審鋼琴王子陳雋騫（Phoebus），是一位多媒體創作者，在音樂及電影製作方面都有出色的表現，由他來給予參賽者一些創作貼士，最適合不過。



Phoebus說：「微電影一般支出預算較低，又或是播放長度較短，要在有限時間內將所要帶出的訊息或情感表達出來，是一件高難度及技巧的事情。如果將音樂跟微電影結合，我認為是一個很有趣的創作，因為可以有更多發揮空間及創意元素。就創意而言，高志森導演經常跟我說，即是元素的重新組合！而一齣微電影，我覺得最重要是能夠營造出驚喜的效果，在整個推展過程中，無論遇到技術上的困難，或是題材、演員的問題，都能夠讓人經一事長一智，在成長中有所得着。」



【藉作品說故事 感動人心】

今次比賽的另一位評審是資深電影人高志森導演，對於80年代成長的香港人來說，這個名字絕對不會陌生，因為一系列《開心鬼》、《家有囍事》等膾炙人口的經典喜劇電影，都是他的作品。他其後轉戰舞台劇，亦創作了不少叫好叫座的劇目，音樂微電影創作比賽的參加者大可藉此機會向他取經。



高志森導演教路：「剪輯音樂微電影時，一定要捉緊音樂的情緒、內容，還要節拍具有音樂感！我還在新藝城電影公司擔任編劇的時候，跟過多位大師級人馬度劇本，其中一個是泰迪羅賓，我跟他度劇本的情況很有趣，頭一個小時，所有編劇坐在一起，但不是度劇本，而是聽音樂，然後他會問我們想到甚麼畫面，這是一個既奇特又反傳統的創作方法。個人而言，每個人的大喜或大悲也可以成為電影的內容，如果能夠拍出令自己感動的感覺，同樣可以感動觀眾。希望所有想參與音樂微電影創作比賽的朋友，好好把握這個機會，將自己的思想感情，透過作品，與觀眾分享，引發共鳴。」



第五屆柏斯音樂節〈音樂微電影創作比賽〉參賽資格

歡迎學校、機構或年青團體以個人或隊際形式參賽，組別年齡：

初級組（12~15歲）

中級組（16~18歲）

高級組（19歲或以上）



報名日期：即日至2019年7月19日

作品遞交日期：2019年7月31日之前

報名及參閱比賽細則: http://event.parsonsmusic.com.hk



最佳作品獎：

可贏取價值HK$33,300的KAWAI KU-S10黑色光面直身鋼琴。

作品亦有可能於柏斯音樂社交媒體平台上及於分行內播放。



各組別冠軍可獲得

初級組：HK$3,000現金＋SHURE SH240 IDSH SRH240

中級組：HK$5,000現金＋SHURE SH240 IDSH SRH240

高級組：HK$8,000現金＋SHURE SH240 IDSH SRH240