三界五行：心毒變種　害人害己

佛家把貪、嗔、癡、慢、疑，列為五毒，又特地把貪、嗔、癡三毒定為首先戒除的目標，因為貪、嗔、癡這三者之間有惡性互動關係，有其中一毒，就可能發展到三毒，有三毒，就一定發展成五毒。癡是「無明」，缺乏「正覺」，佛家所講的正覺，通俗的講法，就是正確的人生觀、價值觀，是正氣、正能量。缺乏正覺，就容易變癡，這個癡，不是癡呆，也不是「黐線」，心有癡毒的人，智商並不低，只不過思考的方式不正當，想歪了，搵錢不依正路，不依從「君子愛財，取之有道」的原則，搵快錢，用小聰明謀取不義之財，現實生活中，絕大多數貪官、經濟犯、騙財的人，都是「叻仔」，只不過，天網恢恢，專收左道旁門的「叻仔」，聰明反被聰明誤，這就是由癡變貪。



病毒在醫學會變種，心毒在行為也會變種。癡可以變貪，也可以變嗔，癡令人變得自以為是，覺得自己最聰明、絕對正確，對甚麽人、甚麽新生事物，都看不順眼，心有癡毒，眼也瞋，口也嗔，甚麽也反對，「憎人富貴厭人窮」，仇視一切，這種心態，對人對自己都無益。



即使沒發展到上述那麼嚴重而傷害別人、危害社會，但也會因過分迷戀而令自己痛苦，例如，癡戀無可能相愛的人而不再有新的追求、迷戀物質而變購物狂、沉迷在昔日光輝而不思進取、放不開已經逝去的一切以致成為思想包袱。



方向宇