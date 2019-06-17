東沖有料到：史諾比來了！

Siam Center、Siam Discovery及Siam Paragon三間泰國曼谷的人氣商場，現正舉行一個名為「Peanuts Global Artist Collective」的展覽會，內裏可以跟《Peanuts》（花生漫畫）中的主角史諾比Snoopy大型公仔拍照留念呃Like外，亦有袋、扇、杯及T Shirt等只此一家的場內限定精品發售。



對於不少泰國人來說，Hello Kitty、多啦A夢及Snoopy等都可算是童年回憶，今時今日這些卡通角色依然受到不少當地年輕人喜愛，當中來自美國的一眾《花生漫畫》角色更是深入民心，所以泰國不時有Snoopy的相關商品及食品售賣，而今次三個商場聯手舉行的活動算是甚具規模，各有不同的展品及擺設，若你是粉絲的話，前往參觀保證甚有收穫。



活動日期由即日起至6月30日，若你身處泰國的話，不妨穿梭3個商場去尋找Snoopy的踨影，並可購物及拍照，感受泰國首次《花生漫畫》大型展覽的規模及氣氛！



胡慧沖