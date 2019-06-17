酸香惹味 參巴雞翼
2019年06月17日 15:00
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脆卜卜的雞翼外層沾上加入蜜糖的參巴醬，惹味鮮香，令人吃不停口。(張群生攝)
天氣悶熱，不妨自製酸、香、鮮、辣為主的馬來西亞菜提升食欲。屯門一間5星級酒店高級星馬食府的行政總廚程逸雲師傅表示，馬來西亞長年處於高溫氣候，菜式會加入不同調味料及新鮮香料炒製而成的醬料，像是參巴醬、叻沙醬、娘惹醬及咖喱醬等，豐富味道。其中參巴醬的精粹是加入酸咪咪的羅望子汁及蝦膏，推煮出酸香鹹鮮的味道，最適合用來煮油脂豐腴的肉食。以用來炮製雞翼為例，程師傅表示，會將炸脆了的雞翼拌勻參巴醬及蜜糖，令雞翼入口有酸與甜的不同層次。
材料：
雞中翼 6隻
蜜糖 1湯匙
醃料：
牛油 28克
蒜蓉 3瓣
薑蓉 8克
香茅碎 1棵
芫荽碎 15克
魚露 1湯匙
美極醬油 半湯匙
沙糖 1/4湯匙
生粉 半湯匙
參巴醬材料：
紅辣椒碎 4隻
亁葱碎 8粒
馬拉盏 10克
蒜蓉 2瓣
蝦米碎 18克
南薑蓉 10克
香茅碎 1棵
蝦膏 1湯匙
茄膏 1湯匙
羅望子汁 1/3湯匙
糖 半湯匙
蜜糖 1湯匙
做法：
1. 起油鑊先爆香參巴醬材料中的蝦膏，再下剩餘材料慢火炒成參巴醬。
2. 雞翼洗淨，瀝乾水分，用醃料醃至入味。
3. 醃好的雞翼以約攝氏140度油溫炸至金黃色。
4. 將2湯匙參巴醬放入大碗中，加入蜜糖及炸好的雞翼撈勻即成。