天氣悶熱，不妨自製酸、香、鮮、辣為主的馬來西亞菜提升食欲。屯門一間5星級酒店高級星馬食府的行政總廚程逸雲師傅表示，馬來西亞長年處於高溫氣候，菜式會加入不同調味料及新鮮香料炒製而成的醬料，像是參巴醬、叻沙醬、娘惹醬及咖喱醬等，豐富味道。其中參巴醬的精粹是加入酸咪咪的羅望子汁及蝦膏，推煮出酸香鹹鮮的味道，最適合用來煮油脂豐腴的肉食。以用來炮製雞翼為例，程師傅表示，會將炸脆了的雞翼拌勻參巴醬及蜜糖，令雞翼入口有酸與甜的不同層次。



材料：

雞中翼 6隻

蜜糖 1湯匙



醃料：

牛油 28克

蒜蓉 3瓣

薑蓉 8克

香茅碎 1棵

芫荽碎 15克

魚露 1湯匙

美極醬油 半湯匙

沙糖 1/4湯匙

生粉 半湯匙



參巴醬材料：

紅辣椒碎 4隻

亁葱碎 8粒

馬拉盏 10克

蒜蓉 2瓣

蝦米碎 18克

南薑蓉 10克

香茅碎 1棵

蝦膏 1湯匙

茄膏 1湯匙

羅望子汁 1/3湯匙

糖 半湯匙

蜜糖 1湯匙



做法：

1. 起油鑊先爆香參巴醬材料中的蝦膏，再下剩餘材料慢火炒成參巴醬。

2. 雞翼洗淨，瀝乾水分，用醃料醃至入味。

3. 醃好的雞翼以約攝氏140度油溫炸至金黃色。

4. 將2湯匙參巴醬放入大碗中，加入蜜糖及炸好的雞翼撈勻即成。