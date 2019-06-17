靈感煮意：看似無益但很有內涵的茄醬肉丸熱狗

2019年06月17日 16:00
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    茄醬肉丸熱狗（作者提供）

    有苦惱媽媽來我的教室吐苦水：「唉，暑假將到，我要上班，只好將孩子交給婆婆照顧，但老人家就是太愛縱容，經常給他們吃腸仔、漢堡包，我替小朋友建立的飲食習慣又沒了！」於是，我便答應寫今集的食譜送給這位媽媽，讓她做定一盒，再請婆婆加到熱狗包給小朋友吃。這份肉丸，有着快餐店的味道，看上去很無益，但其實大有內涵，因為用料不過是香草、香料、瘦雞肉等等，再加一個充滿蔬菜、少鹽少糖的醬汁，媽媽們又可安心給小朋友吃。立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，希望我能幫到這位苦惱媽媽啦！

    材料（24粒）

    肉丸
    全脂牛奶　　　　25克
    天婦羅麵包糠　　8克
    即磨帕爾馬芝士　20克
    雞蛋　　　　　　25克
    橄欖油　　　　　15克
    去皮雞髀肉　　　300克
    海鹽　　　　　　1/4茶匙
    黑胡椒　　　　　1/4茶匙
    乾牛至　　　　　1茶匙
    乾百里香　　　　1/2茶匙
    蒜頭粉　　　　　1/2茶匙

    醬汁
    洋葱　　　　　　　　1個
    蒜頭　　　　　　　　4瓣
    燈籠椒　　　　　　　大的1個、小的2個
    白酒／雞湯　　　　　50克
    煙紅椒粉　　　　　　2~3茶匙
    意大利番茄糊　　　　600克
    海鹽、黑胡椒、黃糖　隨喜好

    配料
    菠蘿、熱狗包

    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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