靈感煮意：看似無益但很有內涵的茄醬肉丸熱狗

有苦惱媽媽來我的教室吐苦水：「唉，暑假將到，我要上班，只好將孩子交給婆婆照顧，但老人家就是太愛縱容，經常給他們吃腸仔、漢堡包，我替小朋友建立的飲食習慣又沒了！」於是，我便答應寫今集的食譜送給這位媽媽，讓她做定一盒，再請婆婆加到熱狗包給小朋友吃。這份肉丸，有着快餐店的味道，看上去很無益，但其實大有內涵，因為用料不過是香草、香料、瘦雞肉等等，再加一個充滿蔬菜、少鹽少糖的醬汁，媽媽們又可安心給小朋友吃。立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，希望我能幫到這位苦惱媽媽啦！



材料（24粒）



肉丸

全脂牛奶 25克

天婦羅麵包糠 8克

即磨帕爾馬芝士 20克

雞蛋 25克

橄欖油 15克

去皮雞髀肉 300克

海鹽 1/4茶匙

黑胡椒 1/4茶匙

乾牛至 1茶匙

乾百里香 1/2茶匙

蒜頭粉 1/2茶匙



醬汁

洋葱 1個

蒜頭 4瓣

燈籠椒 大的1個、小的2個

白酒／雞湯 50克

煙紅椒粉 2~3茶匙

意大利番茄糊 600克

海鹽、黑胡椒、黃糖 隨喜好



配料

菠蘿、熱狗包



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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