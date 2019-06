博物館級：土耳其珠寶大師Sevan Bicakci

The Fisherman of Samatya戒指,以品牌著名的凹雕工藝,在石英內雕刻出清真寺風景。(方偉堅攝)

來自法國、意大利或美國的高級珠寶品牌大家就見得多,但土耳其的高級珠寶品牌就非常少見。原來當地的珠寶工藝同樣著名,設計風格更跟大家常見的華麗設計截然不同,充滿藝術色彩及異國風情。若要數當中代表,必定首推土耳其殿堂級珠寶大師Sevan Bicakci,Sevan師承廣受尊崇的亞美尼亞裔珠寶家Hovsep Chatak,憑藉精湛工藝及匠心設計屢獲殊榮,設計不只深受皇室、名人富豪及收藏家追捧,更曾於全球多間博物館及藝廊展出。



品牌的最大設計特色是結合不同藝術家的心血,包括畫家、書法家、雕刻家、雕塑家、微繪大師、玻璃工匠及寶石鑲嵌工匠等,其中最著名是由Sevan本人開創的專利反向凹雕(Reverse Intaglio Carving)及寶石內逆向層疊塗繪(In-gemstone Inverse Layered Painting),於寶石上進行微雕及書法、微繪鑲嵌畫元素、金屬鏤刻及鐫刻、鑲嵌裝飾、彩色玻璃、寶石打磨、寶石及鑽石鑲嵌,以及金銀冶煉。製作一件作品往往平均要花費3至4個月,每件作品更是獨一無二。



早前品牌將部分作品帶到香港展出,最矚目之作是20,000 Leagues Under the Sea系列,其設計靈感來自Jules Verne的著名同名小說,其中一款大章魚手鈪及戒指,鑲有一顆巨型天然珍珠,設計栩栩如生,戴上手後極之震撼。 另一代表作「The Fisherman of Samatya」戒指,以品牌著名的凹雕工藝,在石英內雕刻出清真寺風景,加上鑽石及以微繪鑲嵌畫工藝製成的水底世界,儼如一件迷你雕刻藝術品,教人嘆為觀止。