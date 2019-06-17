博物館級：土耳其珠寶大師Sevan Bicakci

來自法國、意大利或美國的高級珠寶品牌大家就見得多，但土耳其的高級珠寶品牌就非常少見。原來當地的珠寶工藝同樣著名，設計風格更跟大家常見的華麗設計截然不同，充滿藝術色彩及異國風情。若要數當中代表，必定首推土耳其殿堂級珠寶大師Sevan Bicakci，Sevan師承廣受尊崇的亞美尼亞裔珠寶家Hovsep Chatak，憑藉精湛工藝及匠心設計屢獲殊榮，設計不只深受皇室、名人富豪及收藏家追捧，更曾於全球多間博物館及藝廊展出。



品牌的最大設計特色是結合不同藝術家的心血，包括畫家、書法家、雕刻家、雕塑家、微繪大師、玻璃工匠及寶石鑲嵌工匠等，其中最著名是由Sevan本人開創的專利反向凹雕（Reverse Intaglio Carving）及寶石內逆向層疊塗繪（In-gemstone Inverse Layered Painting），於寶石上進行微雕及書法、微繪鑲嵌畫元素、金屬鏤刻及鐫刻、鑲嵌裝飾、彩色玻璃、寶石打磨、寶石及鑽石鑲嵌，以及金銀冶煉。製作一件作品往往平均要花費3至4個月，每件作品更是獨一無二。



早前品牌將部分作品帶到香港展出，最矚目之作是20,000 Leagues Under the Sea系列，其設計靈感來自Jules Verne的著名同名小說，其中一款大章魚手鈪及戒指，鑲有一顆巨型天然珍珠，設計栩栩如生，戴上手後極之震撼。 另一代表作「The Fisherman of Samatya」戒指，以品牌著名的凹雕工藝，在石英內雕刻出清真寺風景，加上鑽石及以微繪鑲嵌畫工藝製成的水底世界，儼如一件迷你雕刻藝術品，教人嘆為觀止。