每周一湯：三黑烏髮湯　護髮有道

掹一條白頭髮會生三條？用腦用得多會生白髮？有關白頭髮的傳聞多的是，不少人也擔心早生華髮，想解決三千煩惱絲的問題，不妨參考南華藥業公司西灣河店負責人介紹的三黑烏髮湯。



此湯材料包括黑豆、黑芝麻、黃精、何首烏等。在保健養生角度，傳統有「以形補形，以色補色」之說。一般黑色的食物是用來補腎，腎氣得以加強，可產生補血的效果，對促進頭髮健康有一定的作用。黑豆有「豆中之王」的美譽，既有烏髮功效，亦有美容養顏、補腎、明目、通便等作用。不少食物都加入了黑芝麻，如黑芝麻糊，芝麻餅等。黑芝麻細細粒，但好處多多，具有護膚、養血生津、潤腸、烏髮等功效。要收烏髮之效，怎可少了何首烏？何首烏是常見較為珍貴的中藥材，可用來改善不少健康問題，如心悸失眠、潤腸通便、強筋活絡、烏髮等。



【三黑烏髮湯】

材料：（4人分量）

黑豆 2両

黑芝麻 1両

黃精 1両

何首烏 1両

貢棗 12粒

瘦肉 1斤（可以煲齋湯）



做法：

1.先將全部材料用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中煲一個小時，即可飲用。



功效：補肝益腎，潤燥滑腸，黑髮護髮