潮人熱捧　歐製Sneakers

雖然那些N字頭或A字頭的大路波鞋品牌，仍然雄霸當今潮流界，但近期有趨勢顯示：一些來自歐洲、作風低調的鞋履品牌開始受到潮人垂青。或許大家印象中歐洲鞋履品牌都是產自意大利、法國及英國等地，但其實中歐國家斯洛伐克一直是製鞋工業強國，當中不少品牌如：ZDA、NOVESTA及VEGANCRAFT至今依然堅持於當地以最傳統的製鞋工藝打造Sneakers，Handcraft in Slovakia的魅力，絕對不可少窺。



【古法製夠環保】

首先要介紹的是誕生於1948年的ZDA，名字全寫為Zavody 29 Augusta（紀念發生於1944年8月29日的斯洛伐克民族起義事件），早在亞洲尚未有造鞋工業之前，就為世界各地的知名品牌代工生產鞋履，到後期才正式以ZDA之名推出自家鞋履設計，並將「歐洲製鞋業之父」Jan Antonin Bata的獨門技術發揚光大，採用自上世紀40年代一直使用的器具及機器，以熱熔連接方法將帆布鞋面與天然橡膠鞋底結合，所以耐用非常不易「爆邊」。同時因為這些Canvas Sneakers採用的物料及生產過程對地球環境影響最少，沒有添加化學物質在內，符合歐盟出口標準，因而有Vegan Sneakers之稱。



【非「帆」手工】

另一個同樣產自斯洛伐克的鞋履品牌NOVESTA，大家對其認識可能是源自上年COMME des GARÇONS支線CDG與其攜手推出的聯名鞋款，但其實NOVESTA並非新進品牌，它早在1939年還是「捷克斯洛伐克社會主義共和國年代」已經於小鎮Partizánske設廠製鞋，數十年來一直保持以人手製作鞋履，鞋面與鞋底並非以化學膠水黏貼，而是採用傳統加熱壓製，所以鞋邊會有自然溢膠痕迹，但經硫化處理的鞋底不易龜裂亦更具彈性，耐用性絕非一般由「世界工廠」所生產的帆布鞋可比。



【其他高質之選】

除ZDA、NOVESTA、VEGANCRAFT及INN-STANT（日本大阪品牌）等多個鞋履品牌選擇於斯洛伐克以最傳統製鞋工藝生產外，西班牙SNEEP CREW、法國VEJA、意大利SUPERGA及瑞典TRETORN，亦同樣是歐洲名不經傳卻具質素保證的鞋履品牌（但部分產地已經轉到其他國家）。



當中始創於1979年的SNEEP CREW就保持於西班牙製作，擅長以天然皮革配以複雜工整剪裁製成復古風格波鞋，更不惜工本用上歐洲出產的頭層牛革（Full Grain Leather）及二層牛革麖皮（Split Suede）打造鞋身，配上舒適透氣針織內籠及Vibram耐磨鞋底，從外到內製作都一絲不苟。最難得是Made in Spain都只係「千頭」價位就有交易，喜歡Vintage Runner Sneakers的話絕對不容錯過。