男士之夜：我的快樂時代　Best Buy滿載

【Yamaha C-5000 雙牛設計發燒前級】

為照顧對立體聲音響有要求的發燒友，Yamaha推出最新立體聲前級C-5000，不惜工本採用雙環形變壓器，左右聲道各用一組，令驅動更穩定，電源雜音更少更乾淨……

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【Lamborghini Huracán EVO 革新升級】

意大利超跑林寶堅尼(Lamborghini)旗下的Huracán車型，唔經唔覺已推出市場5年，前前後後曾發表過不少版本及系列。最近又有新系列推出，所指的就是Huracán EVO。

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【Vanguard腳架連袋 輕裝上陣】

拍攝裝備輕量化是大勢所趨，相機袋及腳架又點會例外呢？品牌Vanguard最近就推出主打便攜性的VEO2 GO 235CB及VEO GO 34M Bag Kit相機袋連三腳架套裝。

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【A6 Avant Allroad quattro 野性出擊】

Audi在推出了全新A6及A6 Avant後，再來的就是越野更強的A6 Avant Allroad quattro版本，將提升3種柴油型號供選擇，外形上可見較高的車身，配備了主動式氣壓懸掛，令底盤離地距離……

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【電競「涼」品 Notebook Odyssey 2】

電競Notebook愈出愈多，但大多有個技術樽頸，就是機體空間有限，導致廢熱積聚影響效能。

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【小米新版外置充電池 無線有線兩用】

外置充電池係唔少用家隨身攜帶的Gadgets之一，小米香港最近就宣布新款外置充電上架，型號為「小米可充式鋰行動電源3 10000無線充電版」，型號名稱幾乎將產品所有特點列出。

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【2百有找！ 彩芒小米手環4 20日續航】

可算是智能手帶界性價比最高的小米手環系列，早前正式發布新一代產品小米手環4。今代最大進步就係改用0.95吋AMOLED彩色屏幕，表面由2.5D防刮强化玻璃覆蓋。

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【多倫多速龍Kawhi Leonard 着專屬NB贏總冠軍】

多倫多速龍創造奇迹贏得NBA總冠軍、最大功臣當然係「Kawaii可愛」Kawhi Leonard，這位低調高手帶領球隊贏得冠軍後，連隨所着籃球鞋都被受注目。

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【Mercedes-AMG GLC63 S 型格辣爆】

Mercedes-AMG GLC63 S配備4公升V8 Biturbo引擎，可輸出510hp馬力及700Nm扭力，由0-100km/h加速只需要3.8秒，經由AMG操刀下加配了全套包圍，車頭直排式黑色鬼面罩入頭泵把配上導流槽……

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【Scansonic M40 丹麥製造修長高音王】

想玩座地喇叭，但家居地方又不算大的話，丹麥Scansonic推出的M40是不錯的選擇，外形非常修長型格，體積只有220×1,085×295mm，就算是細廳環境都放得落……

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