【深夜字聊】男友班損友好討厭

每個男人身邊總有幾個損友，而話題總係離唔開錢同女人，之但係如果話題涉及同女友間嘅性生活，唔知女士又會點睇呢？話說有位女網民話：「男友有班勁老死嘅FD，當時我同男友未拍拖時，就已經聽到佢哋成日分享女友同老婆嘅性生活秘密。當時嘅我聽吓就算，點知估唔到家陣竟然會燒到我身上！早幾日我哋成班FD出嚟食飯，其中佢一個損友嘅老婆問我喺邊度買到Cosplay衫，當時我就奇怪點解佢咁問。佢同我講話佢老公同佢講，我同男友有玩Cosplay調情，佢聽到就想同老公試吓喎。我梗係嬲爆啦！佢（男友）竟然會同人哋講呢啲嘢，都唔知佢有冇同人哋講埋我鍾意玩Sex Toy，同埋最鍾意玩乜嘢體位添呀！乜啲男人會講埋啲咁嘅嘢㗎！」



網友神回應：



剋制黑仔：你又唔好鬧晒所有男人，係你個男友至會咁做啫。我男友班損友雖然係口衰啲，但從來都冇拎佢哋嘅性生活出嚟分享，起碼喺有女人嘅情況下唔會囉。



WIB：我覺得係你男友同班FD唔口密啫，佢哋私底下講完咪算，做乜要同身邊人分享呢？佢哋都知道女人好難守秘密啦，所以我哋係唔會亂咁爆出去嘅。



PennyAU：嘩，乜你男友同班損友咁㗎，點可能拎呢啲嘢出嚟講，要識得尊重其他人。佢哋試諗吓，如果女友或老婆拎佢哋嘅性能力，同班姊妹一齊笑嘅話，佢自己又點諗先？



我得你唔得：所以人品真係好重要，從呢件事可以睇出，你男友嘅人品好極有限，所以你嘅擔心絕對成立。如果唔想畀人唱私癮，你都係諗吓點同佢分手啦！