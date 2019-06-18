香港估估吓：周柏豪唱給粉絲的歌？

世道如天機，難以一語道破或參透，走在個人信念的人生路途上，又可曾有一刻感到孤單無同伴？的確，連《聖經》都說：「人單獨不好，我要給他造個與他相稱的助手。」〈創世記 2:18）雖說現在常宣稱「一個人有一個人的浪漫」，但無可否認，當有志同道合的伴同行，不止勇氣倍增，真係連行步路都爽快一點，所以我們應該感恩一同向前行走的伴---《同行》。



這首《同行》是周柏豪的作品，收錄於其2014年推出的第9張個人專輯內，是周柏豪送給一直以來支持自己的粉絲，所以主題是「同行」：同步向前、行出一片天，係咪好感人呢？而為了帶出這個訊息，這首歌的MV更請來當年和周柏豪同公司的歌手官恩娜、連詩雅，樂隊Dear Jane，以及唱片公司高層和一眾手足，合作多年的化妝師等一起客串，場面溫馨又動人。《同行》的Intro由清唱開始，漸漸加入結他、琴等樂器，而周柏豪的歌聲也刻意接近原聲收錄，少修飾〈無乜執），一直鋪排至中段由其他歌手和唱，是一種很具張力的編曲方法，完全適用於一班歌迷一起拍手、一起和唱再夾幾句「唔好喊！」、「永遠支持你！」，將情緒推到最高峰！話說回頭，雖然周柏豪是一個毫無懸念的靚人，但他本身的音樂實力也是不能忽視的，2007年出道前，周柏豪是音樂人陳光榮的錄音室工程師，對製作及創作也很熟悉，由於外形亮麗，所以同期也兼任模特兒，正因如此，造就了周柏豪入行的契機，真真不止是得個樣的，多年來他自己也有不少創作，包括其出道作品《同天空》就是親自填詞，而他的大熱作品《無力挽回》、《我的宣言》及《小白》都是自己作曲，至於為他人的創作也不乏大熱之作，好像連詩雅的Signature《到此為止》，以及容祖兒《天窗》正是周柏豪作曲，人又靚又有實力，有時候都真是怪天主偏心囉！



周柏豪選擇與粉絲同行，你呢？無論我相信的是否你的信念，都必先要珍惜那些與你同行的朋友，因為意念一志、同聲同氣實在世間難找，正所謂「啱Channel」也要先Tune台，你說是多難得呢！





《同行》

作曲：王雙駿

作詞：陳詠謙

主唱：周柏豪



微笑吧 你將聽到一闕歌

無痛恨 不抹黑 樂意麼

微笑吧 若地球上有對錯這樣多

唯愛是一切的好答案



誰人願花一生的盼望吹熄漫天戰火

還為對敵那邊送贈援助

也許犧牲的快樂較獲得多很多

捲入最美麗漩渦



若有 一個他 擁抱一個他 這是和平盛世的嫩芽

若有 一個他 相信一個他 結伴同行吧 一起聲沙

一個他 寬恕一個他 這是傳揚大愛的籌碼

世界這樣不要再醜化



能夠吧 我所想的這世界

可會把紛擾的氣流瓦解

這個夢 預備無限次拳頭來破壞

無畏懼 講理想 不鬥快



誰人願花一生的盼望給生命添註解

曾被踐踏過的日漸強大

那些辛酸的故事困惑即使不解

一直撐到目前還愉快



若有 一個他 擁抱一個他 這是和平盛世的嫩芽

若有 一個他 相信一個他 結伴同行吧 一起聲沙

一個他 寬恕一個他 這是傳揚大愛的籌碼

世界這樣不要再醜化



衷心多謝珍惜我的 並未恨過挑剔我的

這些都是不枉遇過的

衷心多謝攻擊我的 告訴我受傷的價值

一聲多謝很想你心領



用愛抵擋槍炮 委身刀劍下

誰亦拒絕報復 這樣完美吧



若有 一個他 擁抱一個他 這是和平盛世的嫩芽

若有 一個他 相信一個他 結伴同行吧 一起聲沙

一個他 寬恕一個他 這是傳揚大愛的籌碼

世界這樣不要再醜化



若有 一個他 多過一個他 種下和平盛世的嫩芽

若有 一個他 多過一個他 結伴同行吧 一起聲沙

一個他 多過一個他 儲備能量為願望說話

世界這樣不要再醜化



若有 一個他 多過一個他 結伴同行吧

一個他 多過一個他 結伴同行吧 一起聲沙

一個他 多過一個他 儲備能量為願望說話

我有你在所以我不怕





聽歌時間：https://bit.ly/2WLeKZT



