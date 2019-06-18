三笠屋總店　鯛魚夠鮮美

若你是嘴刁一族，位於尖沙咀的日本料理三笠屋，大家可能略有所聞。原來早於昭和47年（1972年），現時老闆本山太一朗的父親本山良明，已於北九州若松區創立總店，該店維持日本傳統食店的裝潢，走的是料亭（即高級食肆）路線，選用當地現賣材料，因此建議大家一兩天前預約。難得來到，最入門的海鮮丼￥1,500（HK$108）建議可以Skip，直接挑戰高級食材吧！每位￥4,000（HK$288）或以上的套餐除了前菜、茶碗蒸和燒物外，還包括時令海鮮，如鯛魚及魷魚刺身，抵讚的是食店設有自家的魚池和漁船，因此刺身非常新鮮，能嘗到肉鮮味甜。



三五知己同行的話，補點差價可以原條魚鮮刺身奉上，好處是大家可以細味魚背、腩和尾等部位，享受到因不同油脂分布和活動量帶來的各種軟硬爽稔口感。還有另一重點是沙鍋鯛魚飯，不單魚肉鮮味夾雜飯香撲鼻，大廚更會即場細心拆肉拌飯，心思手工誠意可加，再喝一口豆腐海鮮湯，鮮味滿載雙頰，叫人回味無窮！



料亭 三笠屋

地址：北九州市若松區安屋1699-1

營業時間：11:00am~（不定休、需預約）

網址：www.mikasa-ya.jp