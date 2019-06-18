三界五行：傲慢輕佻易惹禍

佛家修行要戒的五毒心，第四毒是慢，這個慢，不是動作的慢，而是心中的傲慢、怠慢、輕慢。



慢毒是由自大、瞧不起別人而萌生，一種心態，三種表現：傲慢是驕傲自大，飛揚跋扈，不可一世，沒有謙卑的心，忘記「滿招損，謙受益」的古訓，缺乏群眾基礎，即使得勢，也因為太霸道，局限自己的成就和發展，一旦失勢，眾叛親離，分崩離析。怠慢雖然氣燄沒那麼囂張，但因為瞧不起對方，產生不尊重、不服從、不合作的消極對策，用俗語說是「懶得睬你」，做老闆、當阿頭的，不思進取，錯失不少機會，事業像逆水行舟，不進則退；打工仔對工作不投入，缺乏興趣，對顧客缺乏熱誠，自己做得不開心，也令老闆、同事、顧客不開心。輕慢，雖不至於高傲或消極，但對工作、對別人，產生一種不重視、不尊重的態度，待人輕佻、輕薄，做事輕浮、輕敵，失敗機率增加，甚至惹來殺身之禍。



歷史《漢紀‧高祖紀》這樣記載陳勝殺一個農友的故事：「勝為王，耕者叩門曰，吾欲見涉！勝見之。出入輕慢，益發舒勝貧賤故，毀傷威重，勝斬之。」陳勝字涉，當他已為王，直呼其名字就是不禮貌，那農友出入態度輕慢，更表示對陳勝王曾當奴隸的貧賤出身看不起，毀傷王者威嚴，陳勝於是斬了這個輕慢的人。「相敬如賓」，對朋友，對配偶，不存傲慢、怠慢、輕慢之心，對雙方都有好處。



方向宇