素食者必學　蔬果保鮮法

綠色健康飲食已成熱潮，就算無肉不歡亦會偶爾茹素。但蔬果不同肉食，可以放入冷格冷藏，延長保鮮期。IG@boomboom.co這個網上社交平台就教大家好簡單的蔬果保鮮法，愛吃蔬果或素食者一定要學。

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香蕉

香蕉是會在短時間由青BB變成滿布梅花點的水果，有人怕太生的苦澀味，有人又怕太熟糖分會太高。要將香蕉「凍齡」，只需在閣下認為最適合的香蕉生熟度，用保鮮紙將香蕉頂部包裹實，即令香蕉停止再熟成下去即可。



士多啤梨

士多啤梨在雪櫃放太久，很容易變黑及令表皮收縮，變得又乾又多皺紋。要保持士多啤梨飽滿多汁，不妨將士多啤梨用1份白醋、10份水的比例清洗後瀝乾水分，再放入雪櫃冷藏即可。



沙律菜

要保持沙律菜翠綠不易變黑發霉，秘訣是毋須用膠袋保存，最好將沙律菜放入玻璃碗中，在面層蓋上廚房紙及毛巾便可以。



西芹西蘭花

吃不完的西芹及西蘭花，前者切成小段，西蘭花則切成小塊，用錫紙包裹放入雪櫃，就可保持爽脆口感。



蘆筍

將蘆筍尾段切去2吋左右，再將其浸在水樽內再套入膠袋，便可延長其保鮮期及爽脆口感。





