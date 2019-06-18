韓式素拉麵　重口味之選

提到素食，很多人以為味道都是清清淡淡，其實愛吃辣和濃味的朋友，只要花點心思，一樣可以將素麵煮成香濃惹味，如學IG@mymeatlessmeals教大家炮製的韓式風格的素泡菜拉麵。湯底選用大葱、蒜、濃縮蘑菇湯粒和海帶等煲煮，只要將之煮滾便成為素湯底。



將湯底加入惹味泡菜汁、韓國辣椒和辣椒粉等調味，大家可按自己接受的辣度來調校，加入拉麵後，便可放入大量的蔬菜，如清甜粟米粒、爽口芽菜、香脆炸豆腐等，最重要當然是惹味的泡菜，配料加拉麵滿滿一碗，分量十足。

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湯底材料：

水 8至10杯

大葱段 1束

蒜片 3瓣

海帶 2片

蘑菇湯粒 1塊



拉麵材料：

拉麵 1個

泡菜汁 2湯匙

韓國辣椒醬 2湯匙

辣椒粉 1茶匙

醬油 1至2湯匙

麻油 半茶匙

粟米粒 少許

芽菜 少許

葱粒 少許

醃薑 火許

芝麻 少許

泡菜 少許

烤蘑菇 少許

炸豆腐 少許

紫菜 少許



做法：

1.將「湯底材料」全部放入煲內煲滾備用。

2.盛起2杯湯底，加入泡菜汁、辣椒粉、辣椒醬、醬油、麻油煲滾。

3.碗內放入烚熟拉麵，倒入湯底，按個人喜好放入泡菜和其他蔬菜便成。