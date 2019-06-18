韓式素拉麵　重口味之選

2019年06月18日 15:00
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    紅噹噹的泡菜素拉麵，辛香惹味。（互聯網）

    提到素食，很多人以為味道都是清清淡淡，其實愛吃辣和濃味的朋友，只要花點心思，一樣可以將素麵煮成香濃惹味，如學IG@mymeatlessmeals教大家炮製的韓式風格的素泡菜拉麵。湯底選用大葱、蒜、濃縮蘑菇湯粒和海帶等煲煮，只要將之煮滾便成為素湯底。

    將湯底加入惹味泡菜汁、韓國辣椒和辣椒粉等調味，大家可按自己接受的辣度來調校，加入拉麵後，便可放入大量的蔬菜，如清甜粟米粒、爽口芽菜、香脆炸豆腐等，最重要當然是惹味的泡菜，配料加拉麵滿滿一碗，分量十足。
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    湯底材料：
    水　8至10杯
    大葱段　1束
    蒜片　3瓣
    海帶　2片
    蘑菇湯粒　1塊

    拉麵材料：
    拉麵　1個
    泡菜汁　2湯匙
    韓國辣椒醬　2湯匙
    辣椒粉　1茶匙
    醬油　1至2湯匙
    麻油　半茶匙
    粟米粒　少許
    芽菜　少許
    葱粒　少許
    醃薑　火許
    芝麻　少許
    泡菜　少許
    烤蘑菇　少許
    炸豆腐　少許
    紫菜　少許

    做法：
    1.將「湯底材料」全部放入煲內煲滾備用。
    2.盛起2杯湯底，加入泡菜汁、辣椒粉、辣椒醬、醬油、麻油煲滾。
    3.碗內放入烚熟拉麵，倒入湯底，按個人喜好放入泡菜和其他蔬菜便成。