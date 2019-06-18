脊字筆提：寒背分先天後天　應及早正視

每到暑假，便多了家長帶同小朋友來檢查脊骨，寒背是家長們非常關心的問題，寒背分為非結構性及結構性兩種，有後天或先天成因所致，無論是那一種亦應及早正視。



非結構性寒背是由於長期不良姿勢引起，例如伏在書桌、頭向前傾看電腦、低頭玩手機等，多留意日常生活，經常保持良好姿勢，有助避免寒背發生；至於結構性寒背的成因包括舒曼氏症、腫瘤、神經及肌肉疾病等，亦與遺傳因素有關，需要盡早接受專業治療。



舒曼氏症（Scheuermann's Disease）俗稱駝背，較常見於小孩發育階段，有研究顯示此與遺傳基因有關，假如家族中有人是駝背，父母就要特別留意子女在發育時期的脊椎健康。此骨骼性疾病可造成脊椎曲線後凸，主要發生於胸部脊椎，故又叫作胸椎後凸症。



有位媽媽帶着將會升中一的兒子前來，她說兒子經常寒背，走路不久又會呻累和腳痛，有時候會說抖不到氣；兒子的爸爸與爺爺皆有輕微駝背，這位媽媽擔心有遺傳，故此趁暑假較空閒，決定求助脊骨神經科。



首次來到脊醫診所時，這位媽媽說兒子讀書很勤力，一坐下來溫習便是數小時，又喜歡伏在書桌。初步檢查發現他的肩膀與盆骨有明顯高低不平衡，胸椎後凸；再檢查足部，證實患有扁平足，從帶來的x光片顯示，胸椎有10度脊椎側彎，屬於輕微階段。扁平足是導致走路容易疲累的成因，至於覺得抖不到氣，則是胸椎功能性問題及脊椎側彎所引起。



為他度身訂製鞋墊，改善足弓下塌的問題，以手法矯正盆骨及胸椎，並且放鬆胸椎附近繃緊的肌肉。經過三星期治療，走路易累、呼吸不順問題已消失，寒背亦明顯改善。



治療期間，男孩按照脊醫指示，勤做多組運動以幫助胸肌伸展、背肌強化、後頸肌肉伸展及前頸肌肉力量的鍛煉。由於他患有輕微脊椎側彎，正值發育年齡，故此，建議每隔三個月回來檢查，以監察脊椎側彎度數有沒有惡化。



脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家